HABER

Ürdün'de yeni siyasi ittifak kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 03:02 | Son Güncelleme

Ülkedeki 8 siyasi parti, mevcut sorunlarla mücadele edebilmek için ulusal bir ittifak kurduklarını duyurdu

AMMAN (AA) - Ürdün'de siyasi 8 partinin, ülkenin karşı karşıya kaldığı tehlikelerle mücadele etmek amacıyla ulusal bir koalisyon kurduğu bildirildi.

Ulusal Anayasa Partisi, Ulusal Kongre, İslami Merkez, Şura, Er-Raye, Eş-Şehame, Eşitlik ve Ulusal Nahda Cephesi partilerinin yayınladığı ortak yazılı açıklamada, Ürdün'ün içinde bulunduğu tehlikelerle mücadelede Ürdün ulusal projesinin temel ayaklarından birini oluşturacak ve Ürdün halkının isteklerini ve umutlarını ifade edecek ulusal bir ittifakın kurulduğu duyuruldu.

Yeni kurulan ittifak ilk toplantısını Ulusal Kongre Partisi'nin başkent Amman'daki merkez binasında gerçekleştirdi.

Toplantıda İslami Merkez Partisi'nin Genel Sekreteri Medallah et-Taravine, ittifakın başkanlığına seçilirken, Şura Partisi Genel Sekreteri Firas el-İbadi başkan yardımcısı, Ulusal Anayasa Partisi Genel Sekreteri Ahmed eş-Şinnak ise basın sözcüsü oldu.

Taravine AA muhabirine yaptığı açıklamada, ittifak kurmadaki amaçlarının Ürdün halkının büyük bir kısmını temsil eden ve toplumun özlemlerini dillendirecek ulusal bir parti bloğu kurmak olduğunu söyledi.

Söz konusu ittifak, Ürdün'de ay başında gelir vergisine karşı düzenlenen ve hükümetin istifasına sebep olan gösterilerin adından kurulmuş oldu.

Gözlemciler, söz konusu partilerin Ürdün'de siyasi ağırlığı olmayan aynı zamanda İslami Merkez Partisi dışında mecliste milletvekili de bulunmayan partilerden olduğunu belirtiyor.

Ürdün yıl başından bu yana büyük bir zam furyasıyla karşı karşıya kaldı. Hani el-Mulki hükümetinin ekonomi politikaları sorunlara yol açmış, temel ihtiyaç maddeleri ve hizmet sektöründe yaşanan zamlar, yerel piyasadaki en popüler gıda maddesi ekmeğe kadar uzanmıştı. Yüksek oranlı fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekerken, son olarak tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Ürdün Başbakanı Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi sonucu istifa etmiş, Kral Abdullah ise ertesi gün Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?
Bartın'da metrekareye 74 kilogram yağmur düştü, yollar sular altında kaldıBartın'da metrekareye 74 kilogram yağmur düştü, yollar sular altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 parti siyasi ittifak Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İlginizi Çekebilir

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.