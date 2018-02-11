Ürdün'de zam karşıtı gösteri

AMMAN (AA) - Ürdün'ün El-Kerak kentinde düzenlenen "zam karşıtı" gösterilerde hükümete istifa çağrısı yapıldı.

Hükümetin aldığı zam kararlarına tepki göstermek için Kerak'ta toplanan grup, hükümeti istifaya çağırdı, bazı araç lastiklerini ateşe verdi.

Kerak kentinde üç günden bu yana zam karşıtı gösteriler düzenleniyor.

- Askeri kurumda yangın

Bu arada Ürdünlü milletvekili Sadah el-Habaşine, orduya bağlı Kerak Askeri Kurumunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının söndürüldüğünü belirtti.

Yangında kurumun büyük bir bölümünün yandığını ancak can kaybı olmadığını belirten Habaşine, üst düzey bir yetkiliden yangının kundaklamadan kaynaklanmadığı yönünde bilgi aldığını ancak olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Resmi makamlardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Ürdün'de geçen ay akaryakıt ve katma değer vergilerine yapılan zamların yanı sıra ekmeğe uygulanan sübvansiyonun kaldırılması halkta hükümete karşı muhalefet algısını güçlendirmişti.

Mulki hükümeti, 2018 bütçesindeki 1,75 milyar dolarlık açığı vergi zamlarıyla kapatmayı planlıyor.