Ürdün'deki Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi toplantısı

AMMAN (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.
Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi toplantısı için başkent Amman'da bulunan Cubeyr'in Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cubeyr, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ülkesinin, Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti olarak kabul etme konusundaki tutumunun net olduğunu ve değişmeyeceğini ifade etti.
Ürdün'ün ev sahipliği yaptığı Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi toplantısının "yapıcı ve faydalı" geçtiğini belirten Cubeyr, toplantıda, ABD'nin Kudüs kararıyla mücadele, Filistin ve İslam dünyasının tutumuna destek için ortak çalışma alanında önemli önerilerde bulunulduğunu aktardı.
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine işaret ederek, bölgesel sorunların çözümünde iki ülkenin koordinasyon ve birlikte çalışmayı sürdürmesi için bir araya geldiklerini kaydetti.
(AA)
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