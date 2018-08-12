HABER

Ürdün'deki çatışmada 3 polis öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 00:18 | Son Güncelleme

Ürdün'deki çatışmada 3 polis öldü

AMMAN (AA) - Ürdün'ün Belka iline bağlı Salt kentindeki bir terör hücresine düzenlenen baskında, 3 polis hayatını kaybetti.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin, dün başkent Amman'ın Fahis ilçesinde düzenlenen saldırıya karışan kişilerin bulunduğu şüphesiyle Salt'ta bir terör hücresine baskın düzenlediğini kaydetti.

Guneymat, terör hücresindeki kişilerin, teslim ol çağrısına ateşle karşılık verdiklerini ve daha önce eve tuzakladıkları bomba düzeneğini patlatmaları sonucu binanın bazı bölümlerinin çöktüğünü ifade etti.

Çatışmada 3 polisin hayatını kaybettiğini ve 2 sivilin yaralandığını belirten Guneymat, terör hücresi üyelerinden de yaralıların olduğu bilgisini verdi.

Guneymat, emniyet güçlerinin hücre evindeki 3 kişiyi gözaltına aldığını ifade etti.

Amman'ın Fahis ilçesinde Jandarma Komutanlığına ait bir araçta patlama meydana gelmiş ve 1 emniyet mensubu hayatını kaybederken, 6'sı yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, olayın el yapımı bombanın patlaması sonucu gerçekleştiğini açıklamış, saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmamıştı.

Ürdün, Kerak kentinde Aralık 2016'da 7 polis ve 1 turistin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı olayın ardından ilk kez böyle bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.

PARTNERYoksa bir bebek daha mı geliyorYoksa bir bebek daha mı geliyor
Nagehan Alçı'dan canlı yayında flaş açıklama: Yerel seçimler bu sonbaharda olacakNagehan Alçı'dan canlı yayında flaş açıklama: Yerel seçimler bu sonbaharda olacak
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşımFOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amman Belka Fahis salt Ürdün

En Çok Okunan Haberler

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Türk çelik şirketleri Trump'a meydan okudu: ABD bizim tek pazarımız değil!

Türk çelik şirketleri Trump'a meydan okudu: ABD bizim tek pazarımız değil!

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkutan görüntü! Yağmur bulutları yeniden Karadeniz üstünde

Korkutan görüntü! Yağmur bulutları yeniden Karadeniz üstünde

Meteoroloji'den son dakika kritik uyarı!

Meteoroloji'den son dakika kritik uyarı!

Nagehan Alçı'dan canlı yayında flaş açıklama: Yerel seçimler bu sonbaharda olacak

Nagehan Alçı'dan canlı yayında flaş açıklama: Yerel seçimler bu sonbaharda olacak

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

İzol aşiretinden iş adamı Hasan İzol, kurun yükselmesine bir deste dolar yakarak tepki gösterdi

İzol aşiretinden iş adamı Hasan İzol, kurun yükselmesine bir deste dolar yakarak tepki gösterdi

Şırnak'ta şehit edilen 2 askerin intikamı alındı! Halit Ericek öldürüldü!

Şırnak'ta şehit edilen 2 askerin intikamı alındı! Halit Ericek öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.