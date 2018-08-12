Ürdün'deki çatışmada 3 polis öldü

AMMAN (AA) - Ürdün'ün Belka iline bağlı Salt kentindeki bir terör hücresine düzenlenen baskında, 3 polis hayatını kaybetti.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin, dün başkent Amman'ın Fahis ilçesinde düzenlenen saldırıya karışan kişilerin bulunduğu şüphesiyle Salt'ta bir terör hücresine baskın düzenlediğini kaydetti.

Guneymat, terör hücresindeki kişilerin, teslim ol çağrısına ateşle karşılık verdiklerini ve daha önce eve tuzakladıkları bomba düzeneğini patlatmaları sonucu binanın bazı bölümlerinin çöktüğünü ifade etti.

Çatışmada 3 polisin hayatını kaybettiğini ve 2 sivilin yaralandığını belirten Guneymat, terör hücresi üyelerinden de yaralıların olduğu bilgisini verdi.

Guneymat, emniyet güçlerinin hücre evindeki 3 kişiyi gözaltına aldığını ifade etti.

Amman'ın Fahis ilçesinde Jandarma Komutanlığına ait bir araçta patlama meydana gelmiş ve 1 emniyet mensubu hayatını kaybederken, 6'sı yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, olayın el yapımı bombanın patlaması sonucu gerçekleştiğini açıklamış, saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmamıştı.

Ürdün, Kerak kentinde Aralık 2016'da 7 polis ve 1 turistin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı olayın ardından ilk kez böyle bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.

