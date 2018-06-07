Ürdün'deki gösterilerde bir güvenlik görevlisi bıçaklandı

Ayrıca, Amman'daki sendika binası önünde grevlerini sürdüren göstericiler, yoğun güvenlik önlemleri altında Ed-Duvvar er-Rabı meydanında iftar yaptı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, gösteriler sırasında bir jandarma mensubu bıçakla yaralandı. Saldırganın suç aletiyle yakalandığı, hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisinin ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Hükümetin ekonomi politikasını kınayan ve reform yanlısı slogan atan göstericiler, "vatandaşların omuzlarına yüklenen" kararların alınması sorumluluğunun parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisine ait olduğunu ifade etti.

Başkent Amman'da, hükümet binası yakınında göstericilerin toplanma yerlerinden Ed-Duvvar er-Rabı meydanında dün akşam da yüzlerce kişi bir araya geldi.

Ürdün'de gelir vergisi yasa tasarısının iptali istemiyle 8 gündür devam eden gösterilerde bir jandarma mensubu bıçakla yaralandı.

Ülkenin kuzeyindeki İrbid ilinde de sendikalar binası önünde toplanan göstericiler, ekonomik reform, yolsuzluk yapanların yargılanması ve Temsilciler Meclisinin feshini istedi.

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisine sevk etmişti.

IMF'nin diktesi olarak görünen tasarı birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı. Ürdün'de geçen hafta yeni vergi düzenlemesinin IMF tarafından dikte edildiği söylemiyle iptal edilmesine yönelik gösteriler başlamıştı.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi sonucu geçen pazartesi istifa etmiş, Kral Abdullah ise Mulki'den boşalan koltuğa ertesi gün Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

