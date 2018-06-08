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Ürdün'deki protesto dalgasında gerileme

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 02:57 | Son Güncelleme

Ürdün'deki protesto dalgasında gerileme

Ürdün'de tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına tepki gösteren vatandaşlar tarafından yaklaşık bir haftadır düzenlenen protestolarda bugün belirgin bir gerileme yaşandığı bildirildi.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, gelir vergisi yasa tasarısını protesto için başkent Amman başta olmak üzere ülkenin diğer kentlerinde 8 gündür düzenlenen gösterilerin ardından bugünkü gösterilere katılımda belirgin bir düşüş gözlemlendi.

Amman'daki eylemlerin merkezi noktası haline gelen hükümet binası yakınlarındaki Ed-Duvvar er-Rabı çevresinin şu ana kadar herhangi bir protestoya sahne olmadığı kaydedildi.

Tüm yolların trafiğe açık olduğu, trafik akışının doğal seyrinde devam ettiği belirtilirken, sadece Duvvar Rabı meydanı yakınlarında bir grup göstericinin bulunduğu aktarıldı.

Başbakan Hani el-Mulki'nin istifasının ardından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ömer er-Rezzaz, dün yaptığı açıklamada, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısının gelecek hafta yeni hükümetin kurulmasının ardından meclisteki ilgili komisyondan çekileceğini duyurmuştu.

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- Protestolar başbakanın istifasını getirmişti

Ürdün bir haftadan uzun süredir söz konusu tasarıya karşı geniş çaplı protestolara sahne oldu.

Ürdün hükümeti, 100 milyon dinar (yaklaşık 141 milyon dolar) gelir getireceğini savunduğu vergi yasa tasarısını mayıs ayının sonunda Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Mulki, yoğun protestolar üzerine pazartesi günü istifa etti, ancak ülkedeki gösteriler durulmadı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mulki'nin istifasının ardından kabinede Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Amman protesto Ürdün

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