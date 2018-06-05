Ürdün'deki sendikalar grevleri askıya aldı

Ürdün'de çeşitli dernek ve sendikaları bünyesinde barındıran "Ekonomik Faaliyetler Ulusal Topluluğu", tartışmalı gelir vergisi kanununu protesto etmek için yarın yapılacak grevi askıya aldıklarını duyurdu.

Topluluktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Hani el-Mulki'nin istifası, halkın gelir vergisini kabul etmemesi ve Senato'nun Kral 2. Abdullah'a yasanın geri çekilmesi ya da Temsilciler Meclisi'nde iptal edilmesi tavsiyesinde bulunması nedeniyle yarın yapılacak grevin askıya alındığı bildirildi.

Kararın yeni hükümet programını ilan edinceye dek geçici bir süre için geçerli olduğunun altı çizilen açıklamada, "Vatan evlatlarının cesur bir duruşa ihtiyacı var. Sendika üyeleri, Kral Abdullah'ın basın mensuplarına yaptığı konuşmayı ileriki aşama için yol haritası olarak kabul ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kral Abdullah'ın konuşmasının orta halli ve yoksul kesimlerin gözetilmesi, daha önce yapılan hataların tekrarlanmaması ve ekonominin canlanması yolunda yeni hükümetin performansında köklü değişiklikler için umut verici olduğu kaydedildi.