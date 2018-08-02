Ürdün'deki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönme konusunda çekinceli

LEYS EL-CUNDİ - Ürdün'deki Zateri Mülteci Kampı'nda kalan Suriyeliler, ülkelerine dönüş yolunda kendilerini birtakım sıkıntıların beklediğini belirtiyor.

Suriye'ye dönüşleri için uluslararası görüşmeler yapılsa da Ürdün'ün Mefrak kentindeki Zateri Kampı'nda kalan mülteciler, savaşın hüküm sürdüğü yurtlarına dönme konusunda çekinceli.

Mülteciler, dönüş için önlerinde 3 büyük engel olduğunu düşünüyor. Bunları, Suriye'deki evlerinin yıkılması, savaşın devam etmesi ve rejimin gönüllü dönüş yapanlara yönelik teminatlarının güven vermemesi olarak sıralıyorlar.

Suriyeli Ali es-Salhadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesine dönmeyi istediğini ancak savaşın devam etmesi nedeniyle şu an dönüşe sıcak bakamadığını belirtti.

"Suriye'deki durum Rusların da bulunmasıyla şu an eskisinden daha da tehlikeli." diyen Salhadi, en büyüğü 11 yaşında 4 çocuğu olduğunu, onların hayatından endişe ettiği için vatanından çıkmak zorunda kaldığını ve şimdi dönmesinin onların hayatını tehlikeye atacağını söyledi.

Savaşın devam etmesinin yanı sıra evlerinin yıkılmasının da dönüş kararını vermede kendilerini engellediğine işaret eden Salhadi, Ürdün'de oto yıkamacıda günlük 5 dinara (Yaklaşık 7 dolar) çalıştığını, savaş nedeniyle yıkılan evlerini yeniden inşa edecek maddi imkânı olmadığını dile getirdi.