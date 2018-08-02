Ürdün'deki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönme konusunda çekinceli

LEYS EL-CUNDİ - Ürdün'deki Zateri Mülteci Kampı'nda kalan Suriyeliler, ülkelerine dönüş yolunda kendilerini birtakım sıkıntıların beklediğini belirtiyor.
Suriye'ye dönüşleri için uluslararası görüşmeler yapılsa da Ürdün'ün Mefrak kentindeki Zateri Kampı'nda kalan mülteciler, savaşın hüküm sürdüğü yurtlarına dönme konusunda çekinceli.
Mülteciler, dönüş için önlerinde 3 büyük engel olduğunu düşünüyor. Bunları, Suriye'deki evlerinin yıkılması, savaşın devam etmesi ve rejimin gönüllü dönüş yapanlara yönelik teminatlarının güven vermemesi olarak sıralıyorlar.
Suriyeli Ali es-Salhadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesine dönmeyi istediğini ancak savaşın devam etmesi nedeniyle şu an dönüşe sıcak bakamadığını belirtti.
"Suriye'deki durum Rusların da bulunmasıyla şu an eskisinden daha da tehlikeli." diyen Salhadi, en büyüğü 11 yaşında 4 çocuğu olduğunu, onların hayatından endişe ettiği için vatanından çıkmak zorunda kaldığını ve şimdi dönmesinin onların hayatını tehlikeye atacağını söyledi.
Savaşın devam etmesinin yanı sıra evlerinin yıkılmasının da dönüş kararını vermede kendilerini engellediğine işaret eden Salhadi, Ürdün'de oto yıkamacıda günlük 5 dinara (Yaklaşık 7 dolar) çalıştığını, savaş nedeniyle yıkılan evlerini yeniden inşa edecek maddi imkânı olmadığını dile getirdi.
- "Orada artık bir evimiz yok"
Fatıma el-Mekenna da ülkesindeki savaştan korktukları için Ürdün'e geldiklerini, savaşın henüz bitmediğini ve bu nedenle dönmeyi düşünmediğini söyledi.
Suriye'deki evlerinin yıkıldığını kaydeden Mekenna, "Suriye'ye döndüğümüzde her yerde güvenlik noktaları bizi bekliyor olacak. Orada artık bir evimiz yok. Zateri buradaki yuvamız oldu." dedi.
İsmail Azuz da "Eğer dönmek ve kalmak arasında bir tercih yapmam gerekirse ben kalmayı tercih ediyorum. Çünkü Rusya ve rejimin, gönüllü dönüş yapanlara yönelik teminatları yeterli değil. Onlar güvenilmez. Kendim için değil çocuklarım için korkuyorum." ifadelerini kullandı.
Devam eden savaşın yurda dönmek için en büyük engel olduğunu aktaran Zekeriya el-Bekai de Suriye'de istikrar sağlanmasını beklediklerini belirterek, "Kimse evine dönmek istemiyor değil. Ama şu anın bunun için uygun zaman olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.
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- Dönüş tamamen gönüllü
Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ürdün Sözcüsü Muhammed el-Havari, dönüş seçeneğinin mültecilerin kararı olduğunu belirterek, hiçbir şekilde zorlama bulunmadığına dikkati çekti.
Havari, Ürdün'den gönüllü dönüşlerin henüz başlamadığını, dönüş şartlarının da henüz netleşmediğini ifade etti.
Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Suriyeli Mülteciler İdaresi Müdürü Ahmed el-Kefavin de Suriyelileri zorla göndermek gibi bir niyetleri olmadığını belirterek, "Suriye'de güvenlik durumunun iyileşmesini ve mültecilerin ülkelerine gönüllü olarak dönmelerini temenni ediyoruz." dedi.
Suriye'nin komşusu Ürdün'ün en büyük kampı Zateri'de 80 bin Suriyeli bulunduğu belirtiliyor. Ürdün genelinde ise Suriyeli mülteci sayısının 1,3 milyona ulaştığı ifade ediliyor.
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