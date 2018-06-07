Ürdünlü uzmanlar halkı sokaklara döken tartışmalı vergi yasa tasarısının kabul edilmesi halinde en çok zarar gören kesimin orta sınıf olacağını belirtiyor. Ürdün'de patlak veren gösterilerin ardından istifa eden Hani el-Mulki başkanlığındaki önceki hükümetin bütçe açığını azaltmak için başvurduğu vergi politikaları, halkı sokaklara dökerek, kitlesel gösterilerin düzenlenmesine neden oldu. Son günlerde ülkenin gündemine damgasını vuran gelir vergisi yasa tasarısı Ürdün halkının sabrını taşıran son damla oldu. Başkent Amman'da Başbakanlığın bulunduğu "Dördüncü Kavşak" bölgesi ise hükümetin son mali politikalarının protesto edildiği gösterilerin adresi haline geldi. - "En çok zarar gören orta sınıf olacak" Uzmanlar, Ürdünlülerin, mali politikadaki başarısızlığa çare için en kolay çözüm olarak vergi ve fiyatları artırmayı gören hükümetin politikalarına tahammül etmekte zorlandığını belirtiyor. Ekonomi uzmanı Samir Sinkırt, AA muhabirine yaptığı açıklamada yasanın meclis tarafından onaylanması durumunda halkın tüm kesimlerini etkileyeceğini ancak en çok zarar gören kesimin "orta halli vatandaşlar" olacağını dile getirdi.

Sinkırt, sokaklarda günlerdir süren gösterilerin orta sınıf tarafından gerçekleştirilmesinin de bunun kanıtı olduğuna dikkati çekti. Bu durumun bir ilk olmadığına vurgu yapan Sinkırt, "Hükümet bu yılın başında vergileri artırdı, 164 ürüne zam geldi. Bunu hizmet, ekmek ve yakıt fiyatlarına getirilen zamlar takip etti." diye konuştu. Ekonomi uzmanı Mazin Erşid de yasalarda yapılan yeni düzenlemelerin orta sınıfı yok etmek için yapıldığını savundu. Erşid, tasarının doğrudan kişilerin gelirini hedef aldığını, yasalaşarak yürürlüğe girmesi halinde de orta sınıf vatandaşın bundan direkt olumsuz etkileneceğini belirtti. Ürdünlü ekonomi uzmanı, mevcut hükümetin, başta ekmek ve vergi olmak üzere temel ihtiyaçların önemli bir kısmında yüzde 10'lara varan zam uygulayıp, yakıt fiyatlarını artırmaya devam ederek daha önceki hükümetlerin yapmaya cesaret edemediği birçok kırmızı çizgiyi aştığını savundu. Hükümetin 2013/2014 aile gelir-gider araştırmalarına göre toplumun yaklaşık yüzde 27,8'ini orta sınıf, yüzde 29,9'unu düşük gelirliler, yüzde 23,2'sini ise yoksul sınıf oluşturuyor.

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- Vergi tasarısı ne getiriyor? Ürdün'de bütçeye destek vermek amacıyla hazırlanan gelir vergisi yasa tasarısı yıllık geliri 8 bin dinara (11,2 bin dolar) ulaşan vatandaşlar ile yıllık toplam geliri 16 bin dinardan fazla olan (22,5 bin dolar) ailelerin vergiye tabi tutulmasını içeriyor. Daha önceki kanunda vergiye tabi tutulacak kişilerin yıllık gelirinin 12 bin dinar (16,9 bin dolar), ailelerin yıllık gelirinin ise 24 bin dinar (33,8 bin dolar) üzeri olması gerekiyordu. Hükümet söz konusu değişikliklerle hazineye yaklaşık 300 milyon dinar (423 milyon dolar) para girişi sağlamayı öngörüyor. IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, bakanlar kurulunda onaylanarak 21 Mayıs'ta Temsilciler Meclisi'ne sevk edilmişti. Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı. Başbakan Hani el-Mulki, yoğun protestolar üzerine pazartesi günü istifa etmiş, Kral Abdullah kabinede Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.