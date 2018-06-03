Ürdün'deki tartışmalı vergi yasası

Kararın yeniden sunulmasıyla hükümetin, "ülkenin sosyal ve ekonomik politikasını yeniden belirlemesi, söz konusu yasayı tüm kesimlerin taleplerini dikkate alarak tekrar düzenlemesi ve ulusal diyalog komitesi kurması" gerektiği ifade edildi.

İlk tavsiyede Kral'ın, hükümetten söz konusu tasarıyı geri çekmesini talep etmesi ve ulusal diyalog komitesi kurulmasının yer aldığı ifade edildi. İkincisinin ise Kral'ın 2 gün içinde parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisine vergi yasasını görüşmek üzere olağanüstü toplanma talimatı vermesini içerdiği kaydedildi.

Ürdün'ün Al Ghad gazetesinde yer alan ve parlamento kaynaklarına dayandırılan haberde, Kral tarafından atanan 65 üyeli Senato'da tartışmalı vergi yasasının görüşüldüğü ve Kral Abdullah'a iki tavsiye iletildiği belirtildi.

Bakanlar Kurulu 21 Mayıs'ta tartışmalı vergi yasasını onaylamış ve yasa onaylanması için parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisine sevk edilmişti.

Ürdün'de bir yasanın yürürlüğe girmesi için parlamentonun iki kanadında da tartışılıp onaylanması gerekiyor. Kraliyet kararnamesi çıkması için daha sonra Kral'a sevk edilen yasa, resmi gazetede yayınlanmasından bir ay sonra da yürürlüğe giriyor.

Ülkede IMF'nin diktesi olarak görülen "gelir vergisi kanun tasarısının onaylanması" birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kral Abdullah da ülkede tepkilere ve gösterilere neden olan vergi yasası konusunda, hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.

Başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde de vergi yasasını protesto için gösteriler yapılmıştı.

