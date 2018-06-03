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Ürdün'deki tartışmalı vergi yasası protestoları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 19:35 | Son Güncelleme

Tartışmalı yasayı protesto eden göstericilerin geçici olarak gözaltına alındığı, halihazırda tutuklu gösterici bulunmadığı ileri sürüldü

AMMAN (AA) - Ürdün'de tartışmalı vergi yasasını protesto ettiği gerekçesiyle gözaltına alınanların geçici olarak alıkonulduğu, halihazırda tutuklu gösterici bulunmadığı iddia edildi.

Ürdün Emniyet Müdürlüğünden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta onaylanan tartışmalı vergi yasasına karşı başlatılan grev ve gösteriler sırasında gözaltına alınanlardan hiç kimsenin tutuklanmadığını ileri sürdü.

Yetkili, göstericilerin geçici olarak gözaltında tutulup serbest bırakıldığını söyledi.

Söz konusu yetkili, geçici gözaltıların da yaşanan kargaşada güvenliğin sağlanması ve olayların büyümemesi için alınan önlemler çerçevesinde yapıldığını kaydetti.

Başbakanlığa yürümek isteyen göstericilere yönelik müdahaleye dair ise yetkili, "Güvenlik güçlerinin orada durması göstericileri ve anayasal hakları olan ifade özgürlüğünü korumak içindir. Bizler göstericilere her zaman kanunlara ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Ürdün meclisi, hükümetin, 100 milyon dinar (yaklaşık 141 milyon dolar) kazanç getireceğini savunduğu gelir vergisi tasarısını geçen hafta onaylamıştı.

IMF'nin diktesi olarak görülen "gelir vergisi kanun tasarısının onaylanması" ülkede birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
protestolar Ürdün yeni gelir vergisi yasası

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