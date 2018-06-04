Ürdün'deki tartışmalı vergi yasası protestoları

AMMAN (AA) - Ürdün Emniyet Müdürü Fadıl el-Hammud, vergi yasasının protesto edildiği gösterilerde 60 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Hammud, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında "devletin zayıf olmadığını bilakis en güçlü halinde olmasına rağmen sorunun büyümemesini tercih ettiğini" söyledi.
Gösterilerde 60 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Hammud, bu kişiler arasında yabancıların da bulunduğuna dikkati çekti.
Protestolar sırasında çevreye zarar verici şekilde şiddet olaylarının yaşandığını ve 42 güvenlik görevlisinin yaralandığını vurgulayan Hammud, son günlerde yaşanan olayların devletin zayıf olduğu anlamına gelmediğini bilakis devletin en güçlü halinde olmasına rağmen sorunun daha da büyümemesini tercih ettiğini dile getirdi.
- Protestolar istifa getirdi
Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.
IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.
Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.
Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından bugün istifa etti. Kral Abdullah da Mulki'nin istifasının ardından kabinede Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.
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