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Ürdün'deki Türk Şehitliği'nde Çanakkale şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 20:27 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü vesilesiyle anma etkinliği gerçekleştirdi

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü vesilesiyle anma etkinliği gerçekleştirdi.

Ürdün'ün başkenti Amman yakınlarındaki Salt kentinde yer alan Türk Şehitliği'nde düzenlenen anma etkinliğine, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, askeri ataşelik yetkilileri, büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra bazı büyükelçiler, Ürdünlü diplomat ve subaylar katıldı. İki ülkenin milli marşlarının söylendiği törende, şehitliğe çiçek ve çelenk bırakıldı.

Tören kapsamında ayrıca Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü, Çanakkale Zaferi'ne ilişkin bir fotoğraf sergisi düzenledi.

Büyükelçi Karagöz, günün anlam ve önemine işaret ederek, anma töreninin, 1'inci Dünya Savaşı sırasında Allah yolunda bölgeyi korumak için şehit olan Türklerin kabrinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Karagöz, anma törenindeki yüksek katılımdan memnun olduğunu belirtti.

Amman Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu da günün mana ve ehemmiyetine binaen yaşanan olayları yansıtan bir fotoğraf sergisi düzenlediklerini vurgulayarak, "Bu fotoğraflar ile dünyaya elimizden geldiği kadar Çanakkale Zaferi'ni anlatmaya çalıştık." dedi.

Salt Belediye Başkanı Halid el-Haşman ise Ürdün'ü müdafaa ederken şehit olan Türkler ile gurur duyduklarını dile getirerek, bunun iki ülke arasındaki bağların derinliğine işaret ettiğini aktardı.

Haşman, Türkiye'nin Filistin meselesinin desteklenmesinde önemli bir rolü olduğunu söyleyerek, iki ülke arasındaki dostluğun kalıcı olmasına ilişkin temennilerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Amman Büyükelçiliği salt Türkiye

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