AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı soruşturmak için derhal harekete geçme çağrısında bulundu.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkesindeki AB büyükelçilerini kabul eden Safedi, büyükelçilere; "İsrail'in Gazze'de savunmasız sivillere karşı gerçekleştirdiği katliamı soruşturmak ve uluslararası yasaların İsrail'e karşı işletilmesini sağlamak amacıyla bir komisyon kurulması için derhal harekete geçmeleri" çağrısı yaptı.
AB ülkelerini "Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti olarak tanımaya" davet eden Safedi, bölgede kapsamlı bir barış için kendi ulusal toprakları üzerinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının şart olduğunu vurguladı.
Safedi, uluslararası toplumun caydırıcı bir tepki vermemesi nedeniyle İsrail'in işlediği suçlara devam etmesinin, sadece bölgeyi değil Avrupa'yı ve tüm dünyayı içine çekecek yeni bir şiddet girdabının oluşmasına yol açacağını ifade etti.
Uluslararası etkin bir hareketin İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını frenleyeceğini ve barışa doğru ilerlemek için ufuk oluşturacağını kaydeden Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, siyasi tıkanıklığın devam etmesinin yaratacağı olumsuz sonuçlar konusunda uyarıda bulundu.
O fotoğraftaki direnişçi bakın kim çıktı!
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!
'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Ordu'da 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihara kalkıştı
81 yaşında tutuklandı! Suçunu duyan dehşete düştü
Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum
Bakan devreye girdi, yolcu uçağı lise bahçesine indi
Dünya 'Ankara'nın zengin çocukları'nı konuşuyor!
Lada Niva ‘nın fiyatı el yakacak seviyede
Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum