AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı soruşturmak için derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkesindeki AB büyükelçilerini kabul eden Safedi, büyükelçilere; "İsrail'in Gazze'de savunmasız sivillere karşı gerçekleştirdiği katliamı soruşturmak ve uluslararası yasaların İsrail'e karşı işletilmesini sağlamak amacıyla bir komisyon kurulması için derhal harekete geçmeleri" çağrısı yaptı.

AB ülkelerini "Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti olarak tanımaya" davet eden Safedi, bölgede kapsamlı bir barış için kendi ulusal toprakları üzerinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının şart olduğunu vurguladı.

Safedi, uluslararası toplumun caydırıcı bir tepki vermemesi nedeniyle İsrail'in işlediği suçlara devam etmesinin, sadece bölgeyi değil Avrupa'yı ve tüm dünyayı içine çekecek yeni bir şiddet girdabının oluşmasına yol açacağını ifade etti.

Uluslararası etkin bir hareketin İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını frenleyeceğini ve barışa doğru ilerlemek için ufuk oluşturacağını kaydeden Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, siyasi tıkanıklığın devam etmesinin yaratacağı olumsuz sonuçlar konusunda uyarıda bulundu.

