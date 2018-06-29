Ürdün'den BM'ye destek sözü

AMMAN (AA) - Ürdün, Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki yerlerinden edilmiş sığınmacılara yardım çabalarını, "sınırları açmaksızın" desteklemeye hazır olduğunu belirtti.
Ürdün hükümet sözcüsü Cumana Ganimat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin Suriye'nin güneyindeki çatışmasızlık bölgelerini korumak için temaslarını sürdürmede kararlı olduğunu ifade etti.
Ürdün'ün kendi güvenlik ve çıkarlarını korumada da kararlı olduğuna işaret eden Ganimat, "Suriye'de çözümün barışçıl olması gerektiğini her daim vurguladık. Buradan hareketle BM'nin Suriye'de yerlerinden edilmiş sığınmacılara yönelik yardım çabalarına, sınırları açmadan destek vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz." dedi.
Dera, "Astana Süreci" garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.
ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.
Şiddetli saldırılar ve bölgenin rejim ile destekçilerinin kontrolüne geçeceği endişesiyle yaklaşık 750 bin sivilin yaşadığı Dera'dan göç dalgası başlamıştı.
BM, Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilinde 750 bin kişinin hayatının tehlikede olduğu, 45 bin kişinin yerinden edildiği uyarısında bulunmuştu.
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