Ürdün'den Filistinlilere destek gösterisi

Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkına destek için gösteri düzenlendi.

Ürdün İslami Çalışma Partisi tarafından "Geri dönüş hakkı mukaddestir" temasıyla düzenlenen ve parti mensuplarının yanı sıra halkın da katıldığı eylemde göstericiler, Filistin halkının direnişini destekleyen sloganlar attı.

Partinin basın sözcüsü Murad el-Adayele, Filistinlilerin topraklarına geri dönüş hakkını desteklemek için önümüzdeki cuma günü de başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde başlayacak bir gösteri düzenleneceğini söyledi.

Partinin Şura Meclis Başkanı Abdulmuhsin el-Azam ise Filistin halkının hareketlenmesinin, Filistin meselesine yönelik tüm komploları etkisiz hale getirdiğini söyleyerek, bu komploların bazı Arap rejimlerinin suç ortaklığıyla hazırlandığına ilişkin düşüncesini aktardı.

"Kudüs ve tüm Filistin, Arap ve İslam toprağı olarak kalacak." diyen Azam, direnişin Kudüs ve oradaki kutsal değerler kurtuluncaya kadar tüm yollarıyla devam edeceğini belirtti, Ürdünlülerin de bunun gerçekleşmesinde kendilerine destek olduğunun altını çizdi.