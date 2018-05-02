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Ürdün'den İran ile diplomatik ilişkilerini kesen Fas'a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 21:27 | Son Güncelleme

Ürdün'den İran ile diplomatik ilişkilerini kesen Fas'a destek

Ürdün, Fas'ın güvenlik ve istikrarını tehditle mücadelesine destek verdiğini duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Faslı kardeşlerimizin yanındayız. Fas'ın toprak bütünlüğünü, güvenlik ve istikrarını tehdide karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Safedi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Fas Kralı 6. Muhammed'in gözettiği iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerde iş birliği ve dayanışma bulunduğuna dikkati çekti.

- Fas'ın İran'la diplomatik ilişkileri kesmesi

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita dün yaptığı basın açıklamasında Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini duyurmuştu.

Burita, ellerinde Hizbullah'ın Polisario'ya askeri destek verdiği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatların, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile görüşmelerini kolaylaştırdığı konusunda bilgiler olduğunu ileri sürmüştü.

- Polisario Cephesi

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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Fas İRAN Ürdün

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