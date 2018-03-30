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Ürdün'den İsrail'e "Gazze tepkisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Ürdün Hükümet Sözcüsü Mumeni: - "Gazze'de yaşananlar, İsrail'in barışçıl gösteri hakkını ihlal etmesi, Toprak Günü'nü anmak ve topraklarına dönüş haklarını vurgulamak için sınıra yürüyen silahsız Filistin halkına karşı orantısız güç kullanmasının neticesidir"

AMMAN (AA) - Ürdün, Gazze'de barışçıl gösteri hakkının ihlal edildiği ve Filistin halkına yönelik orantısız güç kullanılan olaylardan İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti. Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'de yaşananlar, İsrail'in barışçıl gösteri hakkını ihlal etmesi, Toprak Günü'nü anmak ve topraklarına dönüş haklarını vurgulamak için sınıra yürüyen silahsız Filistin halkına karşı orantısız güç kullanmasının neticesidir."

Mumeni, uluslararası toplumu İsrail'e 'işgal gücü olarak' sorumluluklarını yerine getirmesi ve Gazze Şeridi'ndeki insani krizi çözmesi konusunda baskı yapmaya çağırdı.

Filistin davasına halkın özgürlüğü, haysiyeti ve devlet hakkını güvence altına alacak kapsamlı ve adil bir çözüm umutlarının yok olmaya devam ettiğini kaydeden Mumeni, bunun aşırıcılık, şiddet ve yıkımlara yol açan umutsuzluk atmosferinin kök salmasına yol açacağını ifade etti.

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk sabah saatlerinden itibaren sınıra akın etmişti.

Sabah saatlerinden bu yana Gazze sınırındaki olaylara gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerleri 15 Filistinliyi şehit etmiş, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki gösterilere müdahalesinde yaklaşık bin 400 Filistinli yaralamıştı.

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta, "Toprak Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kayıplarını anıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Muhammed el-Mumeni

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