AMMAN (AA) - Ürdün, Gazze'de barışçıl gösteri hakkının ihlal edildiği ve Filistin halkına yönelik orantısız güç kullanılan olaylardan İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti. Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'de yaşananlar, İsrail'in barışçıl gösteri hakkını ihlal etmesi, Toprak Günü'nü anmak ve topraklarına dönüş haklarını vurgulamak için sınıra yürüyen silahsız Filistin halkına karşı orantısız güç kullanmasının neticesidir."

Mumeni, uluslararası toplumu İsrail'e 'işgal gücü olarak' sorumluluklarını yerine getirmesi ve Gazze Şeridi'ndeki insani krizi çözmesi konusunda baskı yapmaya çağırdı.

Filistin davasına halkın özgürlüğü, haysiyeti ve devlet hakkını güvence altına alacak kapsamlı ve adil bir çözüm umutlarının yok olmaya devam ettiğini kaydeden Mumeni, bunun aşırıcılık, şiddet ve yıkımlara yol açan umutsuzluk atmosferinin kök salmasına yol açacağını ifade etti.