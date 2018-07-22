AMMAN (AA) - Ürdün, binden fazla fanatik Yahudinin İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve provokatif eylemleri nedeniyle İsrail'e nota verdi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Basın İşleri ve İletişimden Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik süreklilik arz eden ihlalleri ve provokasyonları ile özellikle de bugün binden fazla fanatik Yahudi'nin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif eylemi kınadı.

Guneymat, Ürdün'ün Tel Aviv büyükelçisinin, İsrail Dışişleri Bakanlığına nota vererek, ülkesinin İsrail'in ihlallerini şiddetle kınadığını ve ihlallerin derhal durdurulmasını istediğini dile getirdi.

Hükümet Sözcüsü Guneymat, İsrail polisi himayesinde gerçekleştirilen bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu, kutsal mekanın saygınlığını ihlal ettiğini ve tüm dünyadaki Müslümanların duygularını incittiğinin altını çizdi.

"Bu, İsrail'in, bir işgal devleti olarak uluslararası hukuk ve insan hakları hukukunun getirdiği yükümlülükleri ihlalidir." değerlendirmesinde bulunan Guneymat, bunun aynı zamanda, ibadet yerlerine saygıyı zorunlu kılan tüm örflerin, uluslararası sözleşmelerin ihlali anlamını taşıdığını belirtti.