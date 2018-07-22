HABER

Ürdün'den İsrail'e "Mescid-i Aksa" notası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 20:14 | Son Güncelleme

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat: "Bu yasadışı ve provokatif eylemlerin derhal durdurulması gerekir"

AMMAN (AA) - Ürdün, binden fazla fanatik Yahudinin İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve provokatif eylemleri nedeniyle İsrail'e nota verdi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Basın İşleri ve İletişimden Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik süreklilik arz eden ihlalleri ve provokasyonları ile özellikle de bugün binden fazla fanatik Yahudi'nin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif eylemi kınadı.

Guneymat, Ürdün'ün Tel Aviv büyükelçisinin, İsrail Dışişleri Bakanlığına nota vererek, ülkesinin İsrail'in ihlallerini şiddetle kınadığını ve ihlallerin derhal durdurulmasını istediğini dile getirdi.

Hükümet Sözcüsü Guneymat, İsrail polisi himayesinde gerçekleştirilen bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu, kutsal mekanın saygınlığını ihlal ettiğini ve tüm dünyadaki Müslümanların duygularını incittiğinin altını çizdi.

"Bu, İsrail'in, bir işgal devleti olarak uluslararası hukuk ve insan hakları hukukunun getirdiği yükümlülükleri ihlalidir." değerlendirmesinde bulunan Guneymat, bunun aynı zamanda, ibadet yerlerine saygıyı zorunlu kılan tüm örflerin, uluslararası sözleşmelerin ihlali anlamını taşıdığını belirtti.

Mescii Aksa'nın selameti ve radikal Yahudi yerleşimci grupların ihlallerinin tüm sorumlusunun İsrail olduğunu vurgulayan Guneymat, "Bu yasadışı ve provokatif eylemlerin derhal durdurulması gerekir." ifadesini kullandı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Yahudi takvimine göre sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü sayılan "Tişa BeAv" günü dolayısıyla sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının bini aştığını açıklamıştı.

PARTNERGökbakar Ailesi tatilde!Gökbakar Ailesi tatilde!
Kartal'da denize giren bir kişi gözden kaybolduKartal'da denize giren bir kişi gözden kayboldu
Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldıMeral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Mescid-i Aksa radikal Tişa BeAv Ürdün Yahudi

En Çok Okunan Haberler

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Mustafa Ceceli'nin Seydişehir'de vereceği konser iptal edildi

Mustafa Ceceli'nin Seydişehir'de vereceği konser iptal edildi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

Hakkari'de PKK'lılardan hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.