Ürdün'den İsrail'in Gazze katliamının soruşturulması çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze katliamı konusunda acilen uluslararası soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, ülkesini ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile başkent Amman'da bir araya geldi.
Safedi, görüşmede İsrail'in Gazze katliamı konusunda acilen uluslararası soruşturmaya başlanmasının zaruri olduğunu, bunun Filistin halkının adalet hakkının ve uluslararası toplumun sivilleri koruma, kanunlara bağlı kalınmasını garanti altına alma ve İsrail'in de bu kanunları uygulamasını sağlama sorumluluğunun bir gereği olduğunu ifade etti.
Bakan Safedi, uluslararası toplumun Filistinlilerin 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurması ve İsrail işgalini sonlandırmak için harekete geçmesi konusundaki ümitlerin giderek yok olmasının yol açacağı olumsuzluklarla ilgili uyarıda bulundu.
İkilinin, iki devletli çözüm yolunda ilerlemek ve barış çabalarını canlandırmak için uluslararası çabaların birleştirilmesi konusunda anlaştığı kaydedildi.
Görüşme sırasında Mladenov, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'ye BM'nin, Gazze'deki sıkıntıların çözümü ve Filistin-İsrail müzakerelerinin yeniden başlaması için sarf ettiği çabalar konusunda bilgi verdi.
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