HABER

Ürdün'den sınırdaki Suriyeli sığınmacılara tıbbi yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 20:53 | Son Güncelleme

Ürdün, Suriye'nin güneybatısından Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sınırına göç eden bin 460 Suriyeli sığınmacıya tıbbi yardım sağladığını açıkladı

AMMAN (AA) - Ürdün, Suriye'nin güneybatısından Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sınırına göç eden bin 460 Suriyeli sığınmacıya tıbbi destek verdiğini açıkladı.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, ordudaki Sağlık Komutanı Tuğgeneral Salim ez-Zevahira, sığınmacıların sınırın Suriye tarafında tedavi gördüğünü, 114'ünün ise ülke içindeki hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Tıbbi yardımda bulunulanların sayısının ise olayların başladığı günden bu yana bin 460'ya ulaştığını ifade eden Zevahira, 3 sağlık ekibinin, kuzey sınırında nöbetleşe 24 saat hizmet verdiğini kaydetti.

- 350 bini aşkın sivil yerinden oldu

Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elindeki bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı.

Bölgedeki Sivil Savunma ekipleri, saldırılarda yerlerinden olan sivil sayısının 350 bini aştığını bildirmişti.

PARTNERMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdümMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdüm
Van Gölü'nün 'Mavi Bayraklı' plajı törenle açıldıVan Gölü'nün 'Mavi Bayraklı' plajı törenle açıldı
Güneydoğu gazisi, trafikte tartıştığı şoför tarafından dövüldü (3)Güneydoğu gazisi, trafikte tartıştığı şoför tarafından dövüldü (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye Tıbbi yardım Ürdün

En Çok Okunan Haberler

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Demet Akalın: Altımı çekmeye çalışma boşuna...

Demet Akalın: Altımı çekmeye çalışma boşuna...

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazze'de 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerini İsrail kana buladı! Korkunç bilanço!

Gazze'de 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerini İsrail kana buladı! Korkunç bilanço!

Muharrem İnce, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankratlara hayran kaldı

Muharrem İnce, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankratlara hayran kaldı

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu ile ilgili gözden kaçan detayı CHP’li Hüseyin Sağ açıkladı!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu ile ilgili gözden kaçan detayı CHP’li Hüseyin Sağ açıkladı!

Türkiye Eylül ve Leyla'ya ağlarken Pepee'den çok önemli kampanya

Türkiye Eylül ve Leyla'ya ağlarken Pepee'den çok önemli kampanya

Tayfun Aktaş davasında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Ali Ağaoğlu'ndan şaşırtan açıklama!

Tayfun Aktaş davasında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Ali Ağaoğlu'ndan şaşırtan açıklama!

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.