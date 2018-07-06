Ürdün'den sınırdaki Suriyeli sığınmacılara tıbbi yardım

AMMAN (AA) - Ürdün, Suriye'nin güneybatısından Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sınırına göç eden bin 460 Suriyeli sığınmacıya tıbbi destek verdiğini açıkladı.
Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, ordudaki Sağlık Komutanı Tuğgeneral Salim ez-Zevahira, sığınmacıların sınırın Suriye tarafında tedavi gördüğünü, 114'ünün ise ülke içindeki hastanelere sevk edildiğini söyledi.
Tıbbi yardımda bulunulanların sayısının ise olayların başladığı günden bu yana bin 460'ya ulaştığını ifade eden Zevahira, 3 sağlık ekibinin, kuzey sınırında nöbetleşe 24 saat hizmet verdiğini kaydetti.
- 350 bini aşkın sivil yerinden oldu
Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elindeki bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı.
Bölgedeki Sivil Savunma ekipleri, saldırılarda yerlerinden olan sivil sayısının 350 bini aştığını bildirmişti.
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