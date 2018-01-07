Ürdün'den Suriye sınırındaki mülteci kampına yardım izni

Ürdün tarafından kapalı askeri bölge ilan edilen Suriye sınırındaki Rukban Mülteci Kampı'na insani yardım girişine bir kereliğine izin verildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kayed, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, Birleşmiş Milletlerin (BM), bundan sonra kamptaki sığınmacılara Suriye içerisinden yardım ulaştırılmasını taahhüt etmesi üzerine yalnızca bir kereliğine Rukban Mülteci Kampı'na insani yardım girişini kabul ettiğini bildirdi.

Yardımların, sınırdan vinçle ulaştırılacağını belirten Kayed, "Ürdün, kabul etmeden önce BM'ye bundan sonra yardımların Suriye içerisinden ulaştırılması konusunda kapsamlı bir plan sunmasını şart koştu. Suriye içerisinden ulaştırılması için gerekli hazırlıklar tamamlanıncaya dek istisnai olarak Ürdün'den girişine bir kerelik izin verildi." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün 1 milyon 300 bin Suriyeli mülteciyi ağırlayarak gücünden fazla yük taşıdığına dikkati çeken Kayed, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi, Rukban kampındakilerin durumunun Suriye ile alakalı uluslararası bir sorumluluk olduğunu, Ürdün'ün sorumluluğunda olmadığını vurguladı. Safadi ayrıca kamplardaki ve ülkedeki sığınmacıların ihtiyacının BM tarafından ülke sınırları içinden karşılanabileceğini belirtti."