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Ürdün'den Suriye sınırındaki mülteci kampına yardım izni

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 21:39 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Kapalı askeri bölge ilan edilen Suriye sınırındaki Rukban Mülteci Kampı için insani yardım girişine bir kereliğine izin verildi

Ürdün tarafından kapalı askeri bölge ilan edilen Suriye sınırındaki Rukban Mülteci Kampı'na insani yardım girişine bir kereliğine izin verildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kayed, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, Birleşmiş Milletlerin (BM), bundan sonra kamptaki sığınmacılara Suriye içerisinden yardım ulaştırılmasını taahhüt etmesi üzerine yalnızca bir kereliğine Rukban Mülteci Kampı'na insani yardım girişini kabul ettiğini bildirdi.

Yardımların, sınırdan vinçle ulaştırılacağını belirten Kayed, "Ürdün, kabul etmeden önce BM'ye bundan sonra yardımların Suriye içerisinden ulaştırılması konusunda kapsamlı bir plan sunmasını şart koştu. Suriye içerisinden ulaştırılması için gerekli hazırlıklar tamamlanıncaya dek istisnai olarak Ürdün'den girişine bir kerelik izin verildi." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün 1 milyon 300 bin Suriyeli mülteciyi ağırlayarak gücünden fazla yük taşıdığına dikkati çeken Kayed, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi, Rukban kampındakilerin durumunun Suriye ile alakalı uluslararası bir sorumluluk olduğunu, Ürdün'ün sorumluluğunda olmadığını vurguladı. Safadi ayrıca kamplardaki ve ülkedeki sığınmacıların ihtiyacının BM tarafından ülke sınırları içinden karşılanabileceğini belirtti."

Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın Ürdün-Suriye sınırındaki Rukban bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırısında 6 kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Ürdün ordusu, ülkenin kuzey ve kuzeydoğu sınır bölgelerini kapalı askeri bölge ilan etmişti.

BM, bölgenin kapatılmasının ardından ilk kez Ağustos 2016'da Rukban Mülteci Kampı'nda mahsur kalanlara vinçle insani yardım ulaştırmıştı.

Suriye-Ürdün sınırındaki çoğunluğu kadın ve çocuk binlerce Suriyeli, uzun süredir Ürdün'e sığınmacı olarak girmeyi bekliyor.

(AA)

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