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Ürdün'den Türkiye Burslarına bin 500'ün üstünde başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 23:43 | Son Güncelleme

Ürdün'den Türkiye Burslarına bin 500'ün üstünde başvuru

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) öncülük ettiği Türkiye Bursları için bin 500'den fazla Ürdünlü öğrencinin başvuru yaptığı belirtildi.

Mülakat ve Değerlendirme Heyeti Başkanı Caner Süleyman, AA muhabirine, bin 500'den fazla öğrencinin yüksek öğrenim için Türkiye Bursları programına başvurduğunu söyledi.

Başkent Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde perşembe günü başlayan değerlendirme sürecinin 1 hafta süreceğini ifade eden Süleyman, 185 ülkeden 5 bin öğrencinin bu bursla Türkiye'de eğitim almasının sağlanacağını kaydetti.

Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu ise çok sayıda Ürdünlü öğrencinin bu bursu almaya hak kazandığını ve bu miktarın her yıl daha da arttığını aktardı.

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Caner Süleyman Cengiz Eroğlu Türkiye Bursları Ürdün YTB Yunus Emre Enstitüsü

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