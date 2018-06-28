HABER

Ürdün'den "Türkiye konusunda İsrail'i uyardığı" iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 22:00 | Son Güncelleme

Ürdün'den "Türkiye konusunda İsrail'i uyardığı" iddialarına yalanlama

AMMAN (AA) - Ürdün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Türkiye'nin yürüttüğü faaliyetlerinden dolayı İsrail'i uyardığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Ürdün'den üst bir düzey bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Haber doğru değil." dedi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde bugün yayımlanan bir haberde, Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin yönetimlerinin geçen yıl İsrail makamlarına "Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü faaliyetlerin endişelere yol açtığı" yönünde çeşitli mesajlar ilettiği iddia edilmişti.

Söz konusu mesajlarda ayrıca Türkiye'nin bu faaliyetlerinin hem bu ülkeler hem de Tel Aviv'in menfaatlerini tehlikeye attığının kaydedildiği öne sürülmüştü.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani de söz konusu iddiayı değerlendirerek, İsrail hükümetinin, "İsrail basınında yayınladığı yalanlar" üzerinden Türkiye-Filistin ilişkilerini temelden sarsmayı hedeflediğini ifade etmiş, Türkiye'nin Kudüs'teki faaliyetleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolünden memnuniyet duyduklarını vurgulamıştı.

Suudi Arabistan'dan ise Haaretz gazetesinin haberine dair şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

PARTNERGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdiGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdi
Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara yeni metro müjdesi: Tam 600 kilometreMevlüt Uysal'dan İstanbullulara yeni metro müjdesi: Tam 600 kilometre
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 28 Haziran 2018 Süper Loto sonuçlarıSüper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 28 Haziran 2018 Süper Loto sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kudüs Türkiye Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: En az PKK kadar bölücü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan Süleyman Soylu'ya çok sert tepki: En az PKK kadar bölücü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kısa ve öz Cuma mesajları 2018: Ayetli, hadisli Cuma tebrik mesajları (29 Haziran)

Kısa ve öz Cuma mesajları 2018: Ayetli, hadisli Cuma tebrik mesajları (29 Haziran)

Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara yeni metro müjdesi: Tam 600 kilometre

Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara yeni metro müjdesi: Tam 600 kilometre

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 28 Haziran 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 28 Haziran 2018 Süper Loto sonuçları

RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza

RTÜK, Muharrem İnce'nin eşine ve Erdoğan'a hakareti affetmedi! Halk TV ve TGRT'ye ceza

TSK'dan son dakika açıklaması: 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan son dakika açıklaması: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Antalya'da Suriyeli işçileri taşıyan otomobil kaza yaptı: Yaralılar var

Antalya'da Suriyeli işçileri taşıyan otomobil kaza yaptı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.