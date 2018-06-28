AMMAN (AA) - Ürdün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Türkiye'nin yürüttüğü faaliyetlerinden dolayı İsrail'i uyardığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Ürdün'den üst bir düzey bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Haber doğru değil." dedi.
İsrail'in Haaretz gazetesinde bugün yayımlanan bir haberde, Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin yönetimlerinin geçen yıl İsrail makamlarına "Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü faaliyetlerin endişelere yol açtığı" yönünde çeşitli mesajlar ilettiği iddia edilmişti.
Söz konusu mesajlarda ayrıca Türkiye'nin bu faaliyetlerinin hem bu ülkeler hem de Tel Aviv'in menfaatlerini tehlikeye attığının kaydedildiği öne sürülmüştü.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani de söz konusu iddiayı değerlendirerek, İsrail hükümetinin, "İsrail basınında yayınladığı yalanlar" üzerinden Türkiye-Filistin ilişkilerini temelden sarsmayı hedeflediğini ifade etmiş, Türkiye'nin Kudüs'teki faaliyetleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolünden memnuniyet duyduklarını vurgulamıştı.
Suudi Arabistan'dan ise Haaretz gazetesinin haberine dair şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
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