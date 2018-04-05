Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ankara'da dün gerçekleştirilen "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"nde Suriye meselesinde ülkesinin de kabul ettiği konuların vurgulandığını belirtti.
Safedi, Ürdün'ü ziyaret eden Alman mevkidaşı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Ankara'daki Suriye konulu üçlü zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Safedi, Ankara'nın ev sahipliğini yaptığı dünkü üçlü zirvenin Ürdün'ün de kabul ettiği konuları vurguladığını söyledi.
Vurgulanan konulara açıklık getiren Safedi, Astana sürecinin Cenevre görüşmelerinin alternatifi olmadığını, kapsamlı bir ateşkese ulaşmayı ve Cenevre sürecini desteklemeyi hedeflediğini ifade etti.
Safedi ayrıca Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin bir araya geldiği üçlü zirvede vurgulanan Suriye'de siyasi çözüm, ülke topraklarının birliği ve bütünlüğü esasına ilişkin "Bizler de bunların barış yolunda izlenmesi gereken yol olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise İsrail-Filistin meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Bölgede barış için iki devletli çözümün şart olduğu görüşünün arkasındayız." diyen Maas, Filistin topraklarında son dönemde artan gerginliğe rağmen barış konusundaki umutların tükenmemesini ümit ettiklerini ifade etti.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Safedi-Maas görüşmesinde "Almanya ile Ürdün arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlara ilişkin çözüm yollarının ele alındığı, bölgesel sorunlarda koordine ve ikili işbirliğinin geliştirilmesine dönük kurumsal çerçeve sağlayan periyodik siyasi stratejik diyaloğun kurumsallaşması için anlaşmaya varıldığı" aktarıldı.
Bunun, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın göreve başladığı 14 Mart'tan bu yana bölgeye gerçekleştirdiği ikinci ziyaret olması dikkati çekiyor.
Maas 25-26 Mart'ta da İsrail ve Filistin'i ziyaret etmişti.
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