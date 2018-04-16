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Ürdün'den uluslararası topluma Suriye çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 23:26 | Son Güncelleme

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, uluslararası toplumdan Suriye halkının yaşadığı felaketten kurtarılması için harekete geçilmesini istedi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, uluslararası toplumdan Suriye halkının yaşadığı felaketten kurtarılması için harekete geçilmesini talep etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Safedi, görüşmeleri sırasında uluslararası toplumdan Suriye halkının yaşadığı felaketten kurtarılması için harekete geçilmesini istedi.

Görüşmelerinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine operasyonuna değinen Safedi, "Operasyonun amacı kimyasal silah kullanılmasına karşı suskun kalınamayacağı mesajı ise aynı şekilde uluslararası toplumun Suriye halkına 'gerçekten acılarınızı dindirmek istiyoruz' mesajını göndermesi lazım." ifadelerini kullandı.

Safedi, bunun da Suriye halkının yaşadığı felaketten kurtarılması için somut bir şekilde çalışarak ve siyasi çözüme ulaşarak mümkün olduğunu belirtti.

Ürdünlü bakanın, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Suriye krizinin çözümünün askeri olmadığı ve felaketin sona ermesi amacıyla Cenevre görüşmeleri sürecine destek verilmesi için somut adımların atılması gerektiği konusunda hem fikir olduğu vurgulandı.

Safedi'nin aynı şekilde İtalyan mevkidaşı ile Suriye'deki son gelişmeler ve ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine operasyonunu ele aldığı aktarıldı.

Ürdünlü bakan, Suriye'deki savaşa siyasi çözüm bulunması amacıyla çabaların arttırılması gerektiğini ifade etti.

Safedi, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasını kınayarak, ülkesinin kimyasal silah kullanan herkesin yargılanması için uluslararası soruşturma yapılmasını onayladığının altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Suriye Ürdün

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