Ürdün'den UNRWA'nın ihtiyaçlarının karşılanması talebi

Safedi, uluslararası toplumun, Filistinli mültecilere karşı yasal, siyasi ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi.

Görüşmede açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Safedi, UNRWA'nın mali ihtiyaçlarının karşılanmamasının milyonlarca mültecinin eğitim ve tedavi haklarından yoksun bırakılması anlamına geleceğini ve mültecilerin insani sıkıntılarını derinleştireceğini ifade etti.

UNRWA ile Ürdün'ün, uluslararası toplumla birlikte UNRWA'nın bütçe açığını karşılamak için fon sağlamak amacıyla attığı adımların ele alındığı görüşmede, UNRWA'nın ihtiyaçlarının karşılanmamasının kötü sonuçlar doğuracağı uyarısı yapıldı.

Görüşme, UNRWA'nın karşılaştığı sorunlarla ilgili istişare ve koordinasyon çerçevesinde gerçekleşti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Bakan Safedi ayrıca, Filistin meselesinin Arap barış girişimi ve uluslararası kararlara göre çözülmesinin zorunluluğuna işaret etti.

Krahenbühl de Ürdün'ün UNRWA'nın mali zorluklarına etkili çözümler bulma ve bunun için uluslararası desteği harekete geçirme çabalarından övgüyle söz etti.

- ABD'nin yardımları askıya alması mali krize yol açtı

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

UNRWA Çalışanları Birliği daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de bin kadar çalışanın işlerine son verilmesi tehlikesinin bulunduğunu belirtmişti.

Birliğe göre UNRWA, psikolojik destek birimi ve Gazze'de yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiye gıda yardımı olarak sunulan "Olağanüstü Yardım Programı"nı geçen ay kapatma kararı aldı.

Yaklaşık 4 aydır onlarca mühendisin geçici sözleşmelerini yenilemeyen UNRWA'nın ayrıca 113'ü Gazze'de olmak üzere toplam 250 Olağanüstü Yardım Programı çalışanının sözleşmesini de yenilememe kararı aldığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın 217 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirterek, bu yardımın sağlanmaması durumunda gıda ve ilaç yardımlarını da içeren programını ciddi şekilde azaltmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

