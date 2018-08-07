Ürdünlü Bakan Şehade, Katar'da

DOHA (AA) - Ürdün Yatırım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhenned Şehade, Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Imadi ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Şehade ile Imadi'nin görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Katar'ın Ürdün'e yapacağı 500 milyon dolarlık yatırım desteği ele alındı.

Şehade yaptığı açıklamada, binlerce Ürdünlü'ye istihdam sağlayacak söz konusu yatırım desteğini görüşmek üzere Katar'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Katarlı yetkililerle temaslarının "çok olumlu" geçtiğini belirten Şehade, görüşmede bazı sektörlerle ilgili projelerin ortaya konulduğunu ve enerji ile turizmde yoğunlaşılması gerektiği konusunda da uzlaşmaya varıldığını kaydetti.

Bakan Şehade, Ürdün Yatırım Komisyonunun, ülke ekonomisini kalkındıracak ve işsizlikle mücadele edilmesini sağlayacak yabancı yatırımları memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.

Yılbaşından bu yana temel ihtiyaç maddeleri ve hizmet sektöründe zamların yaşandığı Ürdün'de işsizlik oranı 2018'in ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak yüzde 18,4'e ulaşmıştı.

Katar 13 Haziran'da Ürdün'e altyapı, turizm ve enerji alanlarında 500 milyon dolarlık altyapı ve yatırım desteği sağlayacağını ayrıca Ürdünlü 10 bin gencin Katar'da istihdam edileceğini duyurmuştu. Katar'ın bu girişimine ek olarak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt de haziran ayında Ürdün'e 2,5 milyar dolarlık ekonomik yardımda bulunma konusunda anlaşmıştı.

