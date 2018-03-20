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Ürdünlü milletvekillerinden büyükelçinin Doha'ya geri dönmesi çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 22:37 | Son Güncelleme

Ürdün'ün Doha büyükelçisinin yeniden görev yerine dönmesi için hazırlanan bildiri 45 milletvekili tarafından imzalandı

Ürdünlü milletvekillerinin, Doha büyükelçisinin yeniden görevine dönmesi talebiyle bir bildiri yayınladığı belirtildi.

Ürdünlü milletvekili Akle el-Gamar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün'ün Doha büyükelçisinin yeniden görevine dönmesi için hazırlanan bildirinin, 45 milletvekili tarafından imzalandığını ifade ederek, "Büyükelçimizi yeniden Doha'ya göndererek kardeşlerimizle aramızda hasar gören köprülerin onarılmasını hedefliyoruz." dedi.

Bildiriyi imzalayan milletvekillerinin sayısının artacağını söyleyen Gamar, imza işleminin tamamlanmasının ardından bildirinin hükümete sunulacağını kaydetti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Ürdün hükümeti, bu kararın ardından Katar ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdüğünü açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükelçisi Doha Ürdün

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