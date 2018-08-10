Ürdünlü torun, Diyarbakırlı dedesinin gerçek ismi ve yakınlarını gazete ilanı ile arıyor

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- ÜRDÜNLÜ Arva isimli kadın, 2'nci Dünya Savaşı öncesi Ürdün'e taşınıp, 1992 yılında vefat eden dedesinin gerçek ismini öğrenip, kentteki yakınları hakkında bilgi edinebilmek için Diyarbakır'da yerel bir gazeteye ilan verdi. İlanda bilgi veren kişiye para verileceği belirtildi.

Diyarbakır'da, yerel olarak yayımlanan Tigris gazetesinde bugünlerde, 'Aranıyor' başlığı ile tam sayfa verilen kayıp ilanı, dikkat çekiyor. Kayıp ilanını ABD'de yaşayan, hem ABD, hem de Ürdün vatandaşı olan Arva adındaki bir kadının verdiği ve 1913-1917 yılları arasında Diyarbakır'da doğan dedesinin gerçek ismini ve yakınlarını aradığı belirtildi. 15 gündür yayımlanan ilanda, aranan kişinin fotoğraflarının yanı sıra, birlikte askerlik yaptığı bazı arkadaşlarının da resimleri yer aldı.

ÜRDÜN'DE İNGİLİZ ORDUSUNA KATILMIŞ, 2'NCİ DÜNYA SAVAŞINDA YER ALMIŞ

Dedesinin 1992 yılında vefat ettiği belirtilen ilanda şu ifadeler kullanıldı:

"Fotoğraftaki adamın tanımlanmasına yardımcı olacak her türlü güvenilir bilgiyi araştırıyoruz. Diyarbakır'da doğdu, isim, aile ve askeri numarası bilinmiyor. 1913-1917 arası doğdu, annesinin ismi Rabia, erkek kardeşinin ismi Zeki, teyzesinin adı ise Medine (Aranan kişinin soyadının 'Bilir' olabileceği düşünülüyor. 2. Dünya Savaşı öncesi Ürdün'e taşındı. Ürdün'de İngiliz ordusuna katıldı ve 2. Dünya Savaşı'nda savaştı. Bu kişinin tanımlanması çok önemli ve aciliyet taşıyor. Gelen bilgiler bir sonuca taşır nitelikte olmalı. Fotoğraflardaki bu iki kişi ise, yukarıda fotoğrafı bulunan kişinin arşivinde çıkmıştır. Bu kişinin tanımlanmasına yardımcı olacaklar ve bilgi için para ödülü alacaktır."

İlanda ayrıca Diyarbakırlı olan dedesiyle ilgili bilgi sahibi kişilerin araması gereken iletişim bilgileri yer aldı.

FOTOĞRAFLI

