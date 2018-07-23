Ürdün hükümeti, Suriye'deki "Beyaz Baretliler" adıyla bilinen sivil savunma ekiplerinden 422 kişiye, iskân etme sözü veren 3 ülkeye Ürdün üzerinden geçiş izni verdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Muhammed el-Kayid, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de "Beyaz Baretliler" olarak bilinen sivil savunma ekiplerinden 422 kişinin, iskan etme sözü veren İngiltere, Almanya ve Kanada'ya yerleşmeleri için ülkeden geçiş izni verildiğini belirtti.

Daha önce yine Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ülkeye giriş yapan ve geçiş izni verilen Beyaz Bereli sivil savunma ekiplerinin sayısının 800 olduğu açıklanmıştı. Açıklamada bakanlığın daha önceden vermiş olduğu rakamın doğru olmadığı belirtildi.

Rakamlardaki kargaşaya açıklık getiren Kayid, başlangıçta ilgili ülkelerle yapılan görüşmelerde alınacak kişi sayısının 800 olduğu ancak son olarak 422 kişi üzerinde karar kılındığını dile getirdi.

Almanya, İngiltere ve Kanada tarafından iskan edilecek olan 422 kişilik sivil savunma gönüllülerinin adı geçen ülkelere intikalinin üç ay içinde gerçekleşeceği kaydedildi.