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"Üreteceğiz ve çok daha güzel bir dünya inşa edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 15:07 | Son Güncelleme

Bosna Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Bayraktar: - "Herkesin üzerine düşen, ülkesine her zamankinden daha fazla sahip çıkması ve taşın altına elini sokmasıdır. Üreteceğiz ve çocuklarımız için çok daha güzel bir dünya inşa edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Bosna Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Bayraktar, ekonomideki son gelişmelere ilişkin, "Herkesin üzerine düşen, ülkesine her zamankinden daha fazla sahip çıkması ve taşın altına elini sokmasıdır. Türkiye'nin böylesine oyunlarla alt edilmeye çalışılmasına asla rıza göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'de son günlerde yaşanan ekonomik gelişmeler ve bunun yansımalarını, ülkenin her ferdi gibi yakından takip ettiklerini belirtti.

Son ekonomik saldırılara karşı birlik çağrısı yapan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Özellikle dış güçlerin baskılarının son halkası olarak görülen ekonomik taarruzun ancak milletçe birlik olabildiğimiz takdirde üstesinden gelebiliriz. Bizim kaderimiz bir, yarınlarımız bir. Bu topraklar sadece üzerinde yaşayanların değil, Balkanlardan Orta Doğu'ya yüz milyonlarca insanın geçmişini ve geleceğini doğrudan etkilemektedir. Türkiye'nin böylesine oyunlarla alt edilmeye çalışılmasına asla rıza göstermeyeceğiz. Herkesin üzerine düşen, ülkesine her zamankinden daha fazla sahip çıkması ve taşın altına elini sokmasıdır. Üreteceğiz ve çocuklarımız için çok daha güzel bir dünya inşa edeceğiz. İnanıyoruz ki birlik ve beraberliğin bu hayatta aşamayacağı engel yoktur. Buna inanmalı, kenetlenmeli ve mücadele etmeliyiz. Başka Türkiye yok."

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Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği

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