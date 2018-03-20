Üreticiler Yunusemre’yle kalkınıyor

Yunusemre Belediyesi’nin kırsal kalkınma projeleri bir bir meyvesini vermeye başlıyor. Yunusemre Belediyesi’nden 3 yıl önce aldığı ceviz fidanlarının bu yıl ürün vereceğini belirten Ali Uyanık, üreticiye verdiği destekten dolayı Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yunusemre Belediyesi’nin destekleri ile üreticilere dağıtımı yapılan fidanlar, meyvesini veriyor. Köseler Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Ali Uyanık, 2015 yılında Yunusemre Belediyesi’nden alarak toprakla buluşturduğu fidanlar bu yıl ürün verecek. 10 dönüm arazisine ceviz fidanı diken Uyanık, her zaman üreticinin yanında olan Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Köseler Mahallesi’nde yaşayan Uyanık açıklamasında, “Yunusemre Belediyesi’nden 2015 yılında aldığım ceviz fidanlarını yaklaşık 10 dönümlük tarlama diktim. Güzel bir bakım ile bu sene ektiğim fidanlardan tohum almayı hedefliyoruz. Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi bizlere destek oluyor. Allah razı olsun. Onun sayesinde mahallemizde ürün çeşitliliğini arttırdık” dedi.