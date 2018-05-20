Üreticilerin çeltik mesaisi başladı

Büyük özveri ve zahmetle pirince dönüşen çeltiğin yetişmesi yaklaşık 5 ayda tamamlanıyor. Mevsim şartları normal seyreder ve kuraklık yaşanmazsa kaliteli ve bol ürün alınabiliyor.

Tarlalarda büyük kare şeklinde bölgeler hazırlayan çiftçiler, daha sonra bu alanlara su veriyor, tarla bataklık haline gelince de çeltik tohumu toprakla buluşturuluyor.

Ilgaz'dan gelen kar sularıyla beslenen çeltik tarlalarında bu tür başta olmak üzere "Yaşar", "Maratelli" ve "Osmancık" pirinç çeşitleri de tüketiciye sunuluyor.

Belirli olgunluğa erişen çeltik biçerdöverlerle hasat ediliyor, ardından kabuklarından ayrılıp pirinç haline getirilip tüketicilerle buluşturuluyor.

- "En önemli sorun parçalı ve küçük tarım alanları"

Tosya Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı İhsan Koçgözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en önemli sorunlarının parçalı ve küçük tarım alanları olduğunu söyledi.

Arazilerin toplulaştırılması gerektiğine işaret eden Koçgözlü, "Bizi en çok sıkıntıya sokan şey, arazinin parçalı olması. Hem küçük hem de birbirinden uzak tarlalar ister istemez maliyeti artırıyor. Bu da daha az kazanmamıza neden oluyor. Tosya ve çevresinde arazilerin bir an önce toplulaştırılması gerekiyor. Bu şekilde maliyetler düşer." ifadelerini kullandı.

Devrez Çayı ve çevresinde de ıslah çalışması yapılması gerektiğini belirten Koçgözlü, bu gerçekleştirildiği takdirde bölgede su sıkıntısı yaşanmayacağını dile getirdi.

- 40 gün sabah akşam tarladalar

Akbük köyü muhtarı Hayrettin Gül de havaların iyi gitmesiyle çeltik ekiminin başladığını anlatarak, "Mart veya nisan aylarında önce tarlayı sürüyoruz. Ardından su bırakıyoruz. Tarla düzenlendikten sonra suyun üzerine çıkan kuru otlar tırmıklarla ayıklanıyor. Bu işlemlerle tarlanın hazırlanışı bitmiş oluyor." dedi.