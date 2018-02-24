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Üreticiye şeker pancarı çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 12:47 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, bölge çiftçisine ciddi katma değer sağlayan Susurluk Şeker Fabrikası’nın bacasının tütmesi ve önümüzdeki üretim döneminde hedeflenen pancar rekoltesinin sağlanması için gayret göstereceklerini söyledi.Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu, Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, Susurluk Ziraat Odası Başkanı Özkan Gürkök, Şeker-İş Sendikası Başkanı İsmail Karadayı ve bölge üreticileri Belediye Başkanı Sadi Kurtulan’ı ziyaret etti.

Üreticiye şeker pancarı çağrısı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, bölge çiftçisine ciddi katma değer sağlayan Susurluk Şeker Fabrikası’nın bacasının tütmesi ve önümüzdeki üretim döneminde hedeflenen pancar rekoltesinin sağlanması için gayret göstereceklerini söyledi.
Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu, Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, Susurluk Ziraat Odası Başkanı Özkan Gürkök, Şeker-İş Sendikası Başkanı İsmail Karadayı ve bölge üreticileri Belediye Başkanı Sadi Kurtulan’ı ziyaret etti. 3 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl tekrar faaliyete başlayan Susurluk Şeker Fabrikası’nın son durumunun görüşüldüğü toplantıda konuşan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, bu sezon üretim hedefini 700 bin tona çıkarmayı planlayan tesise Mustafakemalpaşa olarak 25 bin dönüm ekim alanıyla destek olmak istediklerini söyledi.
1955’te Başbakan Adnan Menderes’in açılışını yaptığı fabrikanın Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından biri olduğunu kaydeden Başkan Kurtulan, üretimi arttıracak adımları hep birlite atacaklarını dile getirdi.
Başkan Kurtulan, “ Geçtiğimiz yıl bölgemiz şeker pancarında verimli bir üretim sezonu geçirdi. Bu yılda ekim sahalarını arttırarak üretimi daha da yükseltmek istiyoruz. Bu konuda çiftçilerimize çok önemli görevler düşüyor. Üreticilerimizi şeker pancarı ekerek fabrikalarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Pancar üretiminin doğru seçim olduğuna inanıyoruz. Balıkesir’den Bursa’ya, Manisa’dan Çanakkale’ye kadar binlerce pancar üreticisine önemli bir kaynak sağlayan bu tesise sahip çıkma sorumluluğumuz bulunuyor. Tarımın yanı sıra hayvancılığa, istihdama ve esnafa da çok büyük katkıları olan bu kuruluşu ziraat odalarımızla, muhtarlarımızla ve üreticilerimizle yaşatacağız ” dedi.
Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu ise fabrikada otomasyon ve arıtma yatırımlarının devam ettiğini belirterek çiftçilere fabrikaya sahip çıkma ve daha fazla üretim yapma çağrısında bulundu.
Başkan Hızlıoğlu, “Pancar da ekim süreci başladı. İnşallah bu sezon bölge üreticileri olarak hedeflerimize ulaşırız” dedi.

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