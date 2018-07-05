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Üretim artışına rağmen petrol fiyatlarında istikrar beklentisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 11:06 | Son Güncelleme

Eski OPEC Başkanı Şekib Halil: -"İran, Venezuela ve Libya kaynaklı arz eksikliğini karşılayacak üretim artışına rağmen petrol fiyatlarında istikrar bekliyoruz"

CEZAYİR (AA) - AHMED SÜLEYMAN - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) eski başkanı Şekib Halil, OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin petrol üretimini artırma kararına rağmen ham petrol fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Eski Cezayir Enerji ve Madencilik Bakanı Halil, OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin, 23 Haziran'da aldığı üretimi artırma kararını AA muhabirine değerlendirdi.

Halil, "İran, Venezuela ve Libya kaynaklı arz eksikliğini karşılayacak üretim artışına rağmen petrol fiyatlarında istikrar bekliyoruz." dedi.

Petrol piyasasının OPEC ülkelerinde 2018'de günlük 32,7 milyon varil, 2019'da günlük 32,3 milyon varil üretim bekleyeceğine işaret eden Halil, OPEC'in ise petrol piyasa fiyatlarının 75-80 dolar bandında seyretmesini istediğini ifade etti.

OPEC ve OPEC üyesi olmayan petrol üreticisi ülkelerin alınan son kararın ardından üretimi artıracağını ve dolayısıyla petrol piyasasında bu artışla birlikte denge sağlanacağını söyleyen Halil, piyasadaki arz ile ilgili olumsuz faktörlerin bulunduğuna işaret etti.

- İran ve Venezuela faktörü

Eski OPEC Başkanı, bu faktörlerin başında yaptırımlar kaynaklı Ekim veya Kasım 2018'den itibaren başlayarak, günlük 300 bin ila 500 bin varil arz eksiği yaratacak İran'ın geldiğini aktardı.

Cezayirli yetkili bir diğer sebebin de Venezuella'da ekonomik durumların kötüye gitmesi nedeniyle ülkede günlük petrol üretiminin 400 bin ila 600 bin varil petrol arasında seyretmesi olarak gösterilebileceğini kaydetti.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ülkede siyasi ve ekonomik iyileştirme yapması yönünde baskı kampanyası çerçevesinde ülke şirketlerine ve fertlerine artan ceza uygulamalarına geçmişti.

-Libya krizi

Üçüncü etkenin Libya limanlarından petrol ihracatının düşmesi beklentilerinin olduğunu dile getiren Halil, söz konusu açığın 500 bin varil olacağını öngördüğünü söyledi.

Hafter’in kontrolündeki limanlardan petrol ihracatının engellenmesi sonucu ülkede gerçekleşen petrol üretiminin günlük 350 bin varile düştüğü biliniyor.

- Körfez ülkeleri ve Rusya fazladan üretimle destek verecek

OPEC'in eski Başkanı Halil, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Rusya’nın 2019'daki arz eksikliğini gidermek için uluslararası piyasaya fazladan üretimle destek vermesinin beklendiğini dile getirdi.

Bunu üç nedene dayandıran Halil, ilk olarak dünya kalkınmasının buna ihtiyaç duyduğunu, ikinci sırada ise varili 60 dolardan petrol fiyatının Rus parasına destek sağlarken, Rus şirketlerin de fazla üretim taleplerine cevap veriyor olmasının geldiğini kaydetti.

Halil, son olarak Trump’ın OPEC’ten fazla üretim istediğini hatırlatarak, tüketicilerin zarar görmemesi için ABD’de petrol fiyatlarının artmasını istemediğinin altını çizdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan ülkeler, 23 Haziran'da, temmuz ayından itibaren günlük petrol üretiminin yaklaşık 1 milyon varil artırılması üzerinde anlaşmıştı.

OPEC üyesi ve Rusya'nın başını çektiği bağımsız üreticiler, 2017'nin başlarında 6 ay süreyle petrol üretimini günlük 1,8 milyon varile düşürmüş, bu süre Mart 2018'e kadar uzatılmıştı.

OPEC'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da 30 Kasım 2017'de düzenlenen 173. Olağan Toplantısı'nda da petrol üretiminin azaltılması anlaşmasının süresi Aralık 2018'e kadar uzatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
eski Cezayir Enerji ve Madencilik Bakanı opec Şekib Halil

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