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Ureykat'tan Hamas'a bölünmüşlüğü sonlandırma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 05:47 | Son Güncelleme

FKÖ Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat: - "İstediğimiz, yüzyılın anlaşmasıyla mücadele etmek için Gazze meselesinin kökten çözülmesi ve bölünmüşlüğe neden olan sebeplerin ortadan kaldırılmasıdır"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat, Hamas'ı siyasi bölünmüşlüğü sonlandırma yönündeki çağrılara kulak vermeye çağırdı.

Filistin Devlet Televizyonuna konuşan Ureykat, Hamas'tan siyasi bölünmüşlüğü sonlandırmasını ve Filistin hükümetinin Gazze'de göreve başlaması konusundaki çağrılara kulak vermesini istedi.

"İstediğimiz, yüzyılın anlaşmasıyla mücadele etmek için Gazze meselesinin kökten çözülmesi ve bölünmüşlüğe neden olan sebeplerin ortadan kaldırılmasıdır." diyen Ureykat, ABD yönetiminin abluka altındaki Gazze'de Filistin devleti kurmak istediğine işaret etti.

Ureykat, 16 Mayıs'ta, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması için bir komite kurduğunu duyurmuştu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, dün yaptığı basın açıklamasında, Filistin yönetimini, Gazze'ye yaptırım uygulayarak, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen "barış planının hayata geçirilmesine katkı sağlamakla" itham etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen planın, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Filistin topraklarında Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Fetih ile Hamas heyetleri, son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Buna göre Filistin Uzlaşı Hükümetinin geçen yılın sonunda Gazze Şeridi'nde tüm kontrolü devralması gerekiyordu ancak yaşanan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle bu tam olarak hayata geçirilemedi.

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