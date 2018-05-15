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Urfa iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:26 | Son Güncelleme

Urfa Ramazan imsakiyesi haberimizde. 2018 Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Peygamberler şehri Urfa, Ramazan'ın sevinci içinde sahura ne zaman kalkacaklarını, imsak vaktini ve iftar saatlerini merak ediyor. Urfa imsak ve iftar vakitlerini kolaylıkla takip edebileceğiniz Ramazan imsakiyesini sizler için hazırladık. İşte Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi 2018...

Urfa iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 15 Mayıs Salı günü yatsı namazı ile kılınacak ilk teravih namazının telaşı içinde olan Urfalılar, imsak vakti ve iftar saati kaçta öğrenmek istiyorlar. Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Urfa'da sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz. Böylece Urfa imsak ve iftar vakitlerini rahatlıkla takip edebilirsiniz. İşte Urfa Ramazan imsakiyesi 2018...

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

URFA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:32 05:09 12:27 16:15 19:33 21:03
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:31 05:08 12:27 16:15 19:34 21:04
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:30 05:07 12:27 16:16 19:35 21:06
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:29 05:07 12:27 16:16 19:36 21:07
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:28 05:06 12:27 16:16 19:37 21:08
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:27 05:05 12:27 16:16 19:38 21:09
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:26 05:05 12:28 16:16 19:38 21:10
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:25 05:04 12:28 16:17 19:39 21:12
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:24 05:03 12:28 16:17 19:40 21:13
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:23 05:03 12:28 16:17 19:41 21:14
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:22 05:02 12:28 16:17 19:42 21:15
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:21 05:02 12:28 16:17 19:42 21:16
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:20 05:01 12:28 16:18 19:43 21:17
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:19 05:01 12:28 16:18 19:44 21:18
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:18 05:00 12:28 16:18 19:44 21:19
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:18 05:00 12:28 16:18 19:45 21:20
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:17 05:00 12:29 16:18 19:46 21:21
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:16 04:59 12:29 16:19 19:46 21:22
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:16 04:59 12:29 16:19 19:47 21:23
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:15 04:59 12:29 16:19 19:48 21:24
21 05 Haziran 2018 Salı 03:14 04:58 12:29 16:19 19:48 21:25
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:14 04:58 12:29 16:20 19:49 21:25
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:14 04:58 12:30 16:20 19:49 21:26
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:13 04:58 12:30 16:20 19:50 21:27
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:13 04:58 12:30 16:20 19:51 21:28
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:12 04:57 12:30 16:21 19:51 21:28
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:12 04:57 12:30 16:21 19:52 21:29
28 12 Haziran 2018 Salı 03:12 04:57 12:31 16:21 19:52 21:30
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:12 04:57 12:31 16:21 19:52 21:30
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:12 04:57 12:31 16:21 19:53 21:31

RAMAZAN VE ORUCA DAİR HADİSLER

  • İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân 19-22)

  • Ebû Ümâme Sudayy İbni Aclân el-Bâhilî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i Vedâ hutbesi’nde şöyle buyururken dinledim demiştir:

“Allah’tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! (Bu takdirde doğruca) Rabbinizin cennetine girersiniz.” (Tirmizî, Cum’a 80)

  • Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Aziz ve celîl olan Allah “İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim” buyurmuştur.

Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa: ‘Ben oruçluyum’ desin.

Muhammed’in canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.

Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: Birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır.” (Buhârî, Savm 9; Müslim, Sıyâm 163)

RAMAZAN AYI MESAJLARI

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, bu ay edeceğiniz tüm dualarınız kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar…

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en hayırlısı Ey Şehr-i Ramazan…

Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem' arzusu ile O'na yaklaştıran Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun...

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.

SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki:

“Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah’ım! Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Amin…”

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.
AMİN.

ŞANLIURFA CAMİLERİ


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