Urfa iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 15 Mayıs Salı günü yatsı namazı ile kılınacak ilk teravih namazının telaşı içinde olan Urfalılar, imsak vakti ve iftar saati kaçta öğrenmek istiyorlar. Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Urfa'da sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz. Böylece Urfa imsak ve iftar vakitlerini rahatlıkla takip edebilirsiniz. İşte Urfa Ramazan imsakiyesi 2018...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:32
|05:09
|12:27
|16:15
|19:33
|21:03
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:31
|05:08
|12:27
|16:15
|19:34
|21:04
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:30
|05:07
|12:27
|16:16
|19:35
|21:06
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:29
|05:07
|12:27
|16:16
|19:36
|21:07
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:28
|05:06
|12:27
|16:16
|19:37
|21:08
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:27
|05:05
|12:27
|16:16
|19:38
|21:09
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:26
|05:05
|12:28
|16:16
|19:38
|21:10
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:25
|05:04
|12:28
|16:17
|19:39
|21:12
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:24
|05:03
|12:28
|16:17
|19:40
|21:13
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:23
|05:03
|12:28
|16:17
|19:41
|21:14
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:22
|05:02
|12:28
|16:17
|19:42
|21:15
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:21
|05:02
|12:28
|16:17
|19:42
|21:16
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:20
|05:01
|12:28
|16:18
|19:43
|21:17
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:19
|05:01
|12:28
|16:18
|19:44
|21:18
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:18
|05:00
|12:28
|16:18
|19:44
|21:19
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:18
|05:00
|12:28
|16:18
|19:45
|21:20
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:17
|05:00
|12:29
|16:18
|19:46
|21:21
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:16
|04:59
|12:29
|16:19
|19:46
|21:22
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:16
|04:59
|12:29
|16:19
|19:47
|21:23
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:15
|04:59
|12:29
|16:19
|19:48
|21:24
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:14
|04:58
|12:29
|16:19
|19:48
|21:25
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:14
|04:58
|12:29
|16:20
|19:49
|21:25
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:14
|04:58
|12:30
|16:20
|19:49
|21:26
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:13
|04:58
|12:30
|16:20
|19:50
|21:27
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:13
|04:58
|12:30
|16:20
|19:51
|21:28
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:12
|04:57
|12:30
|16:21
|19:51
|21:28
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:12
|04:57
|12:30
|16:21
|19:52
|21:29
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:12
|04:57
|12:31
|16:21
|19:52
|21:30
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:12
|04:57
|12:31
|16:21
|19:52
|21:30
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:12
|04:57
|12:31
|16:21
|19:53
|21:31
RAMAZAN VE ORUCA DAİR HADİSLER
“İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân 19-22)
“Allah’tan korkunuz. Beş vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekâtını veriniz. Yöneticilerinize itaat ediniz! (Bu takdirde doğruca) Rabbinizin cennetine girersiniz.” (Tirmizî, Cum’a 80)
"Aziz ve celîl olan Allah “İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim” buyurmuştur.
Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa: ‘Ben oruçluyum’ desin.
Muhammed’in canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.
Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: Birisi, iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır.” (Buhârî, Savm 9; Müslim, Sıyâm 163)
RAMAZAN AYI MESAJLARI
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, bu ay edeceğiniz tüm dualarınız kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar…
Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en hayırlısı Ey Şehr-i Ramazan…
Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem' arzusu ile O'na yaklaştıran Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun...
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.
Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.
SAHUR DUASI
Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki:
“Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah’ım! Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Amin…”
İFTAR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.
AMİN.
ŞANLIURFA CAMİLERİ
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi
Filistinlilerle dayanışma amacıyla Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi
Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar
UBER aracında şok olay! Sarhoş kadına tecavüz edip selfie çekti
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek
Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum