Urfa kurtuluş sergisi açıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 98. Yıldönümü etkinlikleri devam ediyor. Ecdadın kurtuluş savaşında verdiği mücadeleyi anlatan ’Urfa Kurtuluş Albüm Sergisi’ açılarak vatandaşların beğenisine sunuldu.

10 yılı aşkın bir süredir Müslüm Akalın ve Sanat Tarihçisi ve Araştırmacı Yazar Cihat Kürkçüoğlu tarafından, Şanlıurfalı vatandaşların ilgisine sunulan ‘Urfa Kurtuluş Albümü Sergisi’ bu yılda ilgi gördü. Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Bugün Şanlıurfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu konulu ve meslektaşım Avukat Müslüm Akalın ve ona destek veren tüm ekibin arşivinden Şanlıurfa’nın geçmişine gideceğiz. 1920 öncesi ve sonrası Şanlıurfa hangi karelerle kahramanlığını ve kurtuluşunu gerçekleştirdi. Bu cennet vatanı biz hangi mücadele ile emanet ettiğini gezmiş olacağız” dedi.

Sergiyi gezdikten sonra açıklamada bulunan Çiftçi, “İlçeleriyle aşiretleriyle yerli aileleri ile birlikte beraber olup düşmanın üzerine yürümüşüz. Rabbim bu vatana göz dikenlerin hiçbir zaman emellerine ulaştırmasın. Ve hep birlikte bu ülkeyi ilelebet ileriye taşıma noktasında kuvveti bizden esirgemesin. Bu vatan Allah’ın izniyle hepimizin riayetiyle geleceğe doğru yürüyecektir. Şanlıurfa’mızın 11 Nisan kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine tüm halkımızı davet ediyorum” diye konuştu.

Şanlıurfa’nın Kurtuluş Savaşı’nda mücadele edenlerin resimlerinin sergilendiği sergi, 12 Nisan’a kadar devam edecek.