Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, “ Gelecek nesillere sağlıklı kent bırakmak istiyoruz

Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 2.Uluslararası Şehir, çevre ve sağlık kongresi öncesinde Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız ve beraberindekiler bisiklet ile sağlıklı kent sağlıklı insan mesajı verdi.

Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız ve beraberindekiler Ürgüp’te düzenlenen 2.Uluslararası şehir, çevre ve sağlık kongresi öncesinde pedal çevirdi. Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız farkındalık yaratmak amacıyla bisiklete bindiklerini ifade ederken Sağlıklı Kentler Birliğinin paydaşlığında düzenlenen kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi. Yıldız, “Öncelikle Ürgüp’te bugün uluslar arası bir kongre gerçekleşiyor. Sağlıklı Kentler Birliğimizin paydaşlığında Adnan Menderes Üniversitesi organizesiyle Ürgüp’ün ev sahipliğinde bir kongre gerçekleşiyor. Bu organizede ana tema geleceğin kentleri ne olacak ne olmayacak. Sağlıklı bir kent ne ister ne istemez. Bu iki gün boyunca tartışılacak. Bugün burada sağlıklı bir kenti özelikle insan sağlığına yönelik ne yapılması gerekiyorsa onu en iyi şekilde belediye başkanları başta olmak üzere kentin sahipleri olan esas insanların kenti öncelikle sahiplenmek ve korumak ve bundan sonra ki nesillere sağlıklı bir kent bırakma adına neler yapılacaksa o bugün burada tartışılacak. Bildiğiniz gibi sabah erken saatlerde bir farkındalık oluşturmak üzere Ürgüp Belediyemizin önünde başlayıp toplantının yapıldığı otelin önüne kadar bisiklet sürüşü yaptık. Buna bizzat bende katıldım. Başarıl olduğumu söyleyemem ama belli bir noktaya kadar geldik” diye konuştu.