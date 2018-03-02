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Ürgüp Ülkü Ocaklarına Tahsin Taş atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 16:24 | Son Güncelleme

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker tarafından Ürgüp Ülkü Ocakları Başkanlığına Tahsin Taş atandı.Ülkü Ocakları Ürgüp İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşen programa MHP Ürgüp İlçe Başkanı Mustafa Öz, Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda ülkücü katılım gösterdi.

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker tarafından Ürgüp Ülkü Ocakları Başkanlığına Tahsin Taş atandı.
Ülkü Ocakları Ürgüp İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşen programa MHP Ürgüp İlçe Başkanı Mustafa Öz, Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda ülkücü katılım gösterdi. Ürgüp Ülkü Ocakları Başkanlığı görevine atanan Tahsin Taş Türk bayrağını öperek göreve başlarken, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Türker açıklamasında, “Daha etkin çalışmalar ile Nevşehir, ilçe ve beldelerinde hayırlı işlere imza atamaya devam edeceğiz. Allah Tahsin Taş başkanımızın çıktığı bu yolda yardımcısı olsun, Hak yolundan ayrılmamayı nasip etsin” dedi.

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