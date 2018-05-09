Ürgüp'te, dizi oyuncusu Nur Yazar'a ilgi

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - PERİBACALARI ile ünlü Kapadokya bölgesinin önemli merkezlerinden Ürgüp ilçesinde çekimleri süren ve bir TV kanalında yayınlanan dizinin oyuncularından Nur Yazar, bölge halkından yoğun ilgi görüyor.

Zengin bir ailenin etrafında gerçekleşen olayları anlatan dizide, ailenin ortanca oğlu Ali'nin kaynanası Hasibe'nin gelini Fatma'yı canlandıran Nur Yazar, çekimler arasında bölge halkının ilgisiyle karşılaşıyor. Kadın hayranları, çekim aralarında sık sık oyuncunun yanına gelerek fotoğraf çektirip, selfie yapıyorlar. Oyuncunun da hayranlarının ilgisinden memnun olduğu gözlendi.

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