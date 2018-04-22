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Ürkmezer “Çocuklarımızın her gününün bayram sevinci içerisinde geçmesini diliyorum”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 13:33 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Belediye Başkanlığı Makamına gelen öğrenciler, makamı Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

Ürkmezer “Çocuklarımızın her gününün bayram sevinci içerisinde geçmesini diliyorum”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Belediye Başkanlığı Makamına gelen öğrenciler, makamı Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’den bir süreliğine devraldılar.
Ürkmezer’i makamında ziyaret eden Altın Safran İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencileri Zehra Okan, Barış Yara ve İrem Erkartal sırasıyla makama oturdular. Belediye çalışmaları hakkında bilgiler alan öğrenciler, okulları için yapılmasını istedikleri çalışmalar için de talepte bulundular.
Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer; “Çocuklarımızın ve gençlerimizin taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın her gününün bayram sevinci ve coşkusu içinde geçmesini diliyorum. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki ben bu gün biraz daha şanslıyım. Benim üç tane belediye başkanım oldu. Yalnızca bizleri ziyaret eden evlatlarımız değil, sık sık ziyaretlerine gittiğim okullarda görüyoruz ki Safranbolu’muz eğitimde çok iyi durumda. Bu da gösteriyor ki çocuklarımızın hepsi birbirinden zeki ve akıllı. Biz onlara yalnızca derslerine çok çalışmalarını ve bol bol okumalarını tavsiye ediyoruz. Onların sosyal yönden istedikleri tüm projeleri yerine zaten getiriyoruz” dedi.
Ürkmezer konuşmasını şöyle tamamladı; “Bu güzel gün vesilesi ile dünya çocuklarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından hediye edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bir kez daha tebrik ediyor, tüm dünyadaki çocuklarının yaşamlarının mutluluk, huzur ve barış içerisinde başarılarla geçmesini diliyorum.”
Ziyaret boyunca öğrencilerle yıkından ilgilenen Ürkmezer, kendisine çiçek takdim eden öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Ürkmezer “Çocuklarımızın her gününün bayram sevinci içerisinde geçmesini diliyorum”

Ürkmezer “Çocuklarımızın her gününün bayram sevinci içerisinde geçmesini diliyorum”

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