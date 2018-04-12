Ürkmezer, muhtarlar ile buluştu

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer Başkanlığında kısa süreli periyotlar halinde gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı Safranbolu Halk Kütüphanesinde yapıldı.

Ürkmezer’in Başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Emin Oktay Aydoğdu, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çalışır, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Cengiz, Kaymakamlık ve Belediye Birim Müdürleri ile Mahalle ve Köy Muhtarları ile enerji firması yetkilisi katıldı.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda mahalle ve köylerin sorunları ele alınırken Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, sorunları yakinen takip ettiğini Safranbolu’nun her köyüne, her mahallesine hizmetin en kalitelisini götürmek için Kaymakamlık ve Belediyenin tüm ekiplilerinin gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Safranbolu’ya hizmet etmenin bir ayrıcalık olduğunu kaydeden Ürkmezer, “Kısa aralıklarla gerçekleştirdiğimiz toplantıların amacı sizlerin de malumu Safranbolu’nun mahalle ve köylerine hizmeti en kısa şekilde götürebilmek. Bu nedenle burada muhtarlarımız çok iş düşüyor. Birlik beraberlik içerisinde karşılıklı istişare ederek bunu başarabileceğimizi hatta başardığımızı düşünüyorum” dedi.

İlçe Emniyet Müdür Fatih Çalışır, İlçe Jandarma Komutanı Oktay Aydoğdu, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen ile İl Genel meclisi Üyesi Ahmet Cengiz kurumları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verirken, mahalle ve köy muhtarları ise temsil ettikleri bölgelerin sorunlarını Ürkmezer’e aktardılar.

Gerekli notların alındığını ve ilgili birimlere talimatların verildiğini belirten Ürkmezer, “Toplantıların Safranbolu adına faydalı olduğunu düşünüyorum. Sağ olsunlar muhtarlarımız da çok acil bir durum olmadığı sürece tamamen katılım sağlıyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah el birliği ile Safranbolu’daki hizmet bayrağını çok daha yukarılara çıkaracağız” diye konuştu.

Toplantıda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından, elektrik ile ilgili sorunlara, asfalttan, su ve kanalizasyon hatlarına kadar pek çok konu hakkında konuşulurken diğer yandan mahalle ve köylerin talepleri de alındı.