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Urla'da adliye çıkışında silahlı yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 21:06 | Son Güncelleme

Dolandırıcılık davasının sanığı, duruşma sonrasında tanığı silahla yaraladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde görülen dolandırıcılık davasının sanığı, duruşma sonrasında tanığı silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Urla Adliyesinde görülen dolandırıcılık davasının tutuksuz sanıklarından M.T. (39) ile tanık G.Ö. (35) ve arkadaşları arasında duruşma sonrasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T. silahla G.Ö'yü yaraladı.

Olay yerinden kaçan M.T, Akpınar Deresi yakınlarında olayda kullandığı tabanca ile yakalandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan G.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Sanık silahlı yaralama tanık Urla Adliyesi

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