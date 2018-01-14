HABER

Urla'da denize akaryakıt sızması

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 15:39 | Son Güncelleme 32 dakika önce

- Temizlik çalışmasını yürüten şirket yetkilisi Gök: - "Kirliliğin yüzde 95'i temizlenmiş durumda. Marinamız eski günlerine döndü diyebiliriz. Sadece teknelerin temizlik işlemi kaldı"

İZMİR (AA) - Urla İskelesi'ne bir yakıt tankından sızan ve kirliliğe neden olan akaryakıtın önemli ölçüde temizlendiği belirtildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesine ait yakıt tankından denize sızan fuel oilin temizlenmesi için yürütülen çalışmalarda üçüncü güne girildi.

Temizlik çalışmalarını yürüten şirketin Ege Bölge Koordinatörü Eymen Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada yakıt tankının vanasındaki arıza nedeniyle denize sızan yaklaşık 150 litre akaryakıtın tamamına yakınının sudan çekildiğini ifade etti.

İskeledeki balıkçı teknelerinin bugün ava çıktığını anlatan Gök, "Operasyonun üçüncü gününde denizin yüzde 95'i temizlenmiş durumda. Marinamız eski günlerine döndü diyebiliriz. Sadece teknelerin temizlik işlemi kaldı. Bunu da hafta içinde Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin yardımıyla yapmayı planlıyoruz. Balıkçı teknelerinin mağduriyeti kalmadı. Belirlenen balıkçı tekneleri ava çıktı." dedi.

Kirlilik nedeniyle herhangi bir canlının telef olduğuna tanık olmadıklarını da aktaran Gök, tekne temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde denize kurdukları bariyerleri kaldıracaklarını açıkladı.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesi'nde ısınmada kullanılan fuel oil tankının vanasındaki arıza nedeniyle 11 Ocak akşamı yaklaşık 150 litrelik yakıt, yağmur suyu tahliye kanalına karışarak iskeleye akmıştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...

Trabzon'da pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! Korku dolu kareler...

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Cenk Tosun ilk maçında beğeni topladı

Cenk Tosun ilk maçında beğeni topladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğrencilere sömestr tatili müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğrencilere sömestr tatili müjdesi!

Trabzon Havalimanı'nda son durum! Pegasus'tan ilk açıklama

Trabzon Havalimanı'nda son durum! Pegasus'tan ilk açıklama

Hırsızın böylesi! Otobüsü çalıp yolcu topladı

Hırsızın böylesi! Otobüsü çalıp yolcu topladı

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.