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Urla'da yerleşim alanı yakınında makilik yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

İZMİR'in Urla  ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Urla'da yerleşim alanı yakınında makilik yangını

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Rüstem Mahallesi Şehitlik Tepesi mevkisinde otluk ve makilik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale etti. Yangın kısa sürede yerleşim birimlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

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Urla'da yerleşim alanı yakınında makilik yangını

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