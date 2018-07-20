Uruguay'dan getirilen angusların kokusu kenti etkisi altına aldı

Samsun’a gelen 20 bin sığır yüklü geminin pis kokusu, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili oldu. Gündelik hayatlarına devam etmek için sokağa çıkan vatandaşlar, pis kokudan rahatsız oldu. Samsun’a getirilen gemide bulunan 20 bin baş besilik sığır, Ankara başta olmak üzere çeşitli illerdeki besicilere gönderilecek. Panama bandıralı geminin Pazartesi gününe kadar yüklerini boşaltıp, Samsun Limanı’nı terk edeceği belirtildi.
Pis kokunun etkisinde kalan Samsunlu vatandaşlar ve işletme sahipleri ise sabah saatlerinden itibaren pis kokuya maruz kaldıklarını, yetkililerin bir an önce bu soruna çare bulmaları gerektiğini söylediler. Angus sahipleri ise tarım politikasının ithale yönelik devam etmesi neticesinde, şehirdekilerin pis kokuyu çekmeye devam edeceğini söylediler.
İHA
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