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Urumiye gölünün yüzde 95'i kurudu

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 18:50 | Son Güncelleme

İran Meclisi Urumiye milletvekili Bahadori, dünyanın en büyük ikinci tuz gölü olarak bilinen Urumiye gölünün yüzde 95'inin kuruduğunu söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Urumiye milletvekili Seyyid Hadi Bahadori, İran'ın kuzeybatısında yer alan Urumiye gölünün yüzde 95'lik kısmının kuruduğunu ve gölün yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalar için gelecek yıl yaklaşık 3 milyar dolar harcanacağını belirtti.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya Urumiye gölünün son durumu ve gölü kurtarmaya yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bahadori, gölün kurtarılmasının düzenli ve tutarlı planlamalarla birlikte yerli ve yabancı kredilerin sağlanmasına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bahadori, yabancı yatırımcıların ülkenin çevre projelerine yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, hükümetin bu ilgiden yararlanmak istediğini dile getirdi.

Gölün kurtarılması çalışmalarında harcanmak üzere 3 milyar dolarlık dış finansman desteğinin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından onaylandığını hatırlatan Bahadori, meclisten geçen gelecek yılın bütçesinden de yaklaşık 3 milyar doların gölü yeniden canlandırma faaliyetlerinde kullanılabileceğini ifade etti.

Özel sektörün kapasitesinin kullanılmasının finansmandan daha önemli olduğuna da değinen Bahadori, "Gölü canlandırmanın en iyi yolu bölgedeki tarım düzenini değiştirmekten geçiyor. Bu nedenle, tarım düzeninin değiştirilmesi de dahil olmak üzere toplama alanında ciddi değişiklikler yapılmalı. Diğer yandan bir model ve yaşam biçimi geliştirilerek, halk için alternatif geçim koşulları sağlanmalı. Bu hedeflerin hepsinin gerçekleşmesi için uygun yatırımlar gerekmektedir." dedi.

Urumiye Gölü, İran'ın kuzeybatısında Batı Azerbaycan eyaleti ile Doğu Azerbaycan eyaleti arasında bulunuyor. Adını Azeri Türkleri ve Kürtlerin yaşadığı Urumiye şehrinden alan dünyanın en büyük ikinci tuz gölü olarak bilinen Urumiye, 5 bin 200 kilometrekare yüz ölçümüne sahip. Türkiye sınırına da yakın olan Urumiye, Van Gölü'ne 147 kilometre uzaklıkta bulunuyor. En derin noktası yaklaşık 16 metre olan gölün büyük bir kısmı kurudu.

Tahran yönetimi, gölü 10 yıl içinde eski haline getirme hedefiyle çevre projeleri başlatsa da henüz önlenemeyen kuraklık bölge halkının yaşamını olumsuz etkiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Azerbaycan eyaleti urumiye gölü

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