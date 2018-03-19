Üs bölgelerine giden karlı yollar güçlükle açılıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki askeri üs bölgelerine giden ve yer yer 5 metreyi aşan yollarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin, Mirgezer mevkiindeki askeri üs bölgelerine giden yollarda başlattığı karla mücadele çalışması yaklaşık 4 gündür devam ediyor. Tipinin etkisiyle birlikte yer yer 5 metreyi geçen kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı. Kar dağlarını aşarak askeri üs bölgelerinin yollarını açmaya çalışan karla mücadele ekipleri, 2 iş makinesi ve 6 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.