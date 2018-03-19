HABER

Üs bölgelerine giden karlı yollar güçlükle açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 11:44 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki askeri üs bölgelerine giden ve yer yer 5 metreyi aşan yollarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.Hakkari İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin, Mirgezer mevkiindeki askeri üs bölgelerine giden yollarda başlattığı karla mücadele çalışması yaklaşık 4 gündür devam ediyor.

Üs bölgelerine giden karlı yollar güçlükle açılıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki askeri üs bölgelerine giden ve yer yer 5 metreyi aşan yollarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Hakkari İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin, Mirgezer mevkiindeki askeri üs bölgelerine giden yollarda başlattığı karla mücadele çalışması yaklaşık 4 gündür devam ediyor. Tipinin etkisiyle birlikte yer yer 5 metreyi geçen kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı. Kar dağlarını aşarak askeri üs bölgelerinin yollarını açmaya çalışan karla mücadele ekipleri, 2 iş makinesi ve 6 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

Üs bölgelerine giden karlı yollar güçlükle açılıyor

Üs bölgelerine giden karlı yollar güçlükle açılıyor

Putin'den 'zafer' konuşmasıPutin'den 'zafer' konuşması
Hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!Hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!
'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!''Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul için ürküten açıklama! Sıcaklık 45 dereceyi bulacak

İstanbul için ürküten açıklama! Sıcaklık 45 dereceyi bulacak

Sokak ortasında liseli genç kıza taciz! Kaçarak arkadaşının evine sığındı

Sokak ortasında liseli genç kıza taciz! Kaçarak arkadaşının evine sığındı

İstanbul'da saldırı yapacaktı! Yakalandı

İstanbul'da saldırı yapacaktı! Yakalandı

Okul etkinliğinde silahlar patladı!

Okul etkinliğinde silahlar patladı!

Afrin'de, Türk askerinin tüyleri diken diken eden hikayesi

Afrin'de, Türk askerinin tüyleri diken diken eden hikayesi

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.